Adriana Barraza cumple un sueño de niña con la serie animada "Koati"

MIAMI.- El valor y poder de la amistad y la familia son abordados en la nueva serie animada de Netflix , Koati, con las voces de Sofía Vergara y Adriana Barraza, entre otras.

Concebida por Melissa De Asis y Anabella Sosa-Dovarganes, la historia sigue las aventuras de una familia de animales exóticos que habitan en la selva tropical de Latinoamérica.

En esta serie, Adriana Barraza debutó en el mundo de las producciones animadas con el personaje de Amaya, una sabia y cariñosa quetzal que sirve de maestra o guía que ayuda a los pequeños a reconocer sus emociones y enseña a amar la naturaleza.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la actriz mexicana radicada en Los Ángeles sobre la relevancia de esta cinta y su experiencia en la primera vez prestando su voz a un personaje animado.

- ¿Qué te motivo a ser parte de la serie Koati?

Como latinoamericana, que creo que todos tendríamos que estar muy orgullosos, porque es una serie animada infantil que es producida 100% por un equipo y talento latino. No hay muchas así, la verdad. Entonces, esta serie es una belleza porque honra la biodiversidad de América Latina, su naturaleza. Nos invita a que reflexionemos de una manera divertida, que ni cuenta nos damos, de qué es lo que pasa con nuestra biodiversidad. Porque los espectadores, tanto adultos como niños, verán que hay muchos animalitos que a lo mejor muchos de ellos no sabían que existían en estos lugares. Es la historia de cuatro animalitos diferentes que están en la tierra mágica de Xo. Y a través de sus hermosas aventuras mostramos lo que es el Amazonas, las tierras bajas mayas, la belleza que tenemos en Latinoamérica, nuestros parajes preciosos.

- ¿Qué nos puedes contar sobre tu personaje?

Amaya es la maestra de la comarca. Es un pajarito quetzal, que además de su belleza, porque de verdad que la animación es hermosa, lleva a los niños de una manera muy organizada, pero también con disciplina. Los quetzales son preciosos con sus colores. No tengo más que palabras de alegría por estar en esta serie y estoy muy orgullosa de estar aquí.

- ¿Cuál enseñanza dirías que esta serie transmite a los más pequeños?

Yo creo que primero que todo, que ese tesoro que es esa biodiversidad es de ellos. Pero que, así como admiramos los tesoros, también tenemos que aprender a cuidarlos. Entonces, a lo mejor también las familias pueden armar dinámicas en las familias para ser conscientes de esa necesidad de cuidado de la naturaleza, de preguntarnos qué es la naturaleza y qué parte nos toca a nosotros de responsabilidad. Esa parte chiquita, pero que es gigante para poder ser responsables y cuidar ese tesoro que se nos dio y, a veces, ni siquiera sabemos que existe. Además, no solamente habla de la naturaleza, muestra muchos valores, cada capítulo está diseñado para estimular la mente de los niños, fortalecer valores de familia y la amistad. Y entender que al igual que en la naturaleza existe diversidad, también lo hay en los niños. En la serie, cada animalito es diferente, cada uno tiene su acento.

Uno de los aprendizajes se refleja en un capítulo muy bello, en el que una cocodrilita que se encuentra en el bosque, que es sordomuda usa el lenguaje de señas. Y entonces, mostramos a los niños que no hay por qué asombrarse de nada y sí querer aprender de los demás. Son capítulos muy bonitos con muchos mensajes capaces de ayudarlos a sobrellevar o apreciar las diferencias.

- ¿Qué desafíos te impuso como actriz este personaje al que le das voz?

Bueno, básicamente porque es una voz que no es realista. Es una voz que tiene que ser diferente, adecuada al personaje. Si fuera realista, no cabría dentro del tono y el género que estamos haciendo. La voz tiene que ir acorde con los valores y el carácter del personaje. Tiene los mismos retos que un personaje de la vida real (no animado), por supuesto. Hay que tratar de encontrar sus diferencias y las calidades auditivas que debe tener para que se cumpla el objetivo de cada una de las escenas. Es la primera vez que realizo un personaje animado y estoy muy contenta, porque tenía muchas ganas de hacerlo, desde que era chiquita. Y no me habían extendido la invitación, así que estoy muy agradecida por haber cumplido ese sueño.

- Cuéntanos qué proyectos tienes previstos para el próximo año

También se estrenó en Netflix la película Las locuras, escrita y dirigida por Rodrigo García, su segunda película en español. Y estoy contentísima, porque tiene un elenco de actores mexicanos muy renombrados, Luisa Huertas, Casandra Ciangherotti, Ilse Salas, Raúl Briones, además con un sentido del humor negro muy bueno, y que habla de seis mujeres que se encuentran al borde de tomar decisiones bastante complejas. Para el año que viene vendrán los estrenos, por ejemplo, de la película que estoy haciendo en este momento aquí en Los Ángeles, que es con Jonah Hill, Kristen Wiig, Nathan Lane y Bette Midler. Y la queridísima Camila Cabello que hace el personaje de mi hija. Es una comedia, la primera que hago en Estados Unidos. Ya he hecho comedia en México en español, entonces es algo diferente para mí. El año que viene también vendrán otras cosas que se están cocinando.

- Y en cuanto a nuevos proyectos en el teatro, ¿qué puedes adelantar?

En este momento recibí una invitación, pero la decliné porque es muy difícil para mí quedarme a hacer teatro. Porque casi no tengo tiempo y no me puedo comprometer al tiempo de todo mundo. Cuando hago teatro, hago monólogos. Así pues, es con mis tiempos. No le quito el tiempo a nadie. Y puedo cumplir efectivamente conmigo misma y con el equipo. La última obra que hice fue hace tres años, un monólogo que se llama Madre, que habla específicamente de las madres buscadoras. Al mismo tiempo hice el cortometraje El Tesoro, que también habla de las madres buscadoras mexicanas, que es algo muy doloroso que existe en mi país, que son las madres que buscan a sus hijos desaparecidos.