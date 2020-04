Adriana Navarro: "Sueño con tener mi propio programa"

“Me interesa que la gente se informe y pueda tomar decisiones como, por ejemplo, comprar o no un arma. Que puedan ver cuáles son los pasos a seguir en caso de adquirir una, y ante todo aprender y saber cómo reaccionar frente a un tiroteo. No hay que olvidar que somos parte de un país donde tener armas es un tema cultural, por eso conocer las lagunas legales en cuanto a las enfermedades mentales y aprender a discernir la línea entre la libertad y la seguridad se volvió un reto”, agregó la reportera sobre uno de sus trabajos periodísticos.

Primeros pasos en Miami

Los reportajes e investigaciones de Adriana Navarro se enfocan principalmente en temas políticos, económicos, sociales y culturales, no obstante, los temas sexuales y de salud la lanzaron al estrellato y la definieron por muchos años como una periodista experta en el área, una faceta que la acercó a la comunidad y la hizo ganarse la confianza del público mientras informaba sobre las problemáticas más íntimas de la audiencia de América Tevé.

“En Miami está la sangre caribeña, así que la gente recibe bien y contesta muy bien. Yo salía a hacer preguntas que tenían que ver con temas sexuales, y te confieso que a veces no sabía cómo plantear dichas interrogantes, porque no quería que pensaran que yo era una descarada [risas], pero las respuestas que me daba la gente ¡eran tremendas! Pero me gustaba. Me siento contenta y me siento parte de la comunidad cubana de Miami. Me han hecho sentir como en casa. Soy española, soy estadounidense, pero ya me siento cubana”, expresó la reportera, quien se dio a conocer en 2010 gracias a su segmento Sexo y tu ciudad.

“Cuando llevas mucho tiempo haciendo algo, la gente se acerca a ti con muchas preguntas. El público necesitaba liberarse, confiaban en mí, y yo sentía que por mi parte requería un mayor compromiso con ellos. Fue así que comencé mi maestría en sexología y terapia de parejas, y posteriormente me certifiqué como coach de vida. La clave del desarrollo es nunca dejar de perfeccionarse. Siempre hay que aprender y a mí me queda mucho. He abarcado tantos temas diferentes, he ido a tantos lugares, he hablado con tanta gente, que siento que seguirme preparando para escucharlos es parte de una responsabilidad”, añadió.

Navarro afirma que su compromiso ha sido la llave para consolidar su credibilidad frente a la audiencia.

“Todos los temas hay que tomarlos con seriedad y desde lo que son, temas relevantes para nuestra comunidad. No importa de qué trate el reportaje o la investigación, siempre realizo las preguntas desde el respeto, sin juegos, sin juicios, y eso ha sido fundamental para marcar mis límites y ganarme la confianza de la gente”.

Su misión

El talento y la versatilidad profesional de Adriana Navarro han quedado plasmados en sus coberturas como enviada especial a Israel, España, Colombia, y otros destinos que han exaltado su faceta más jocosa, pero también su rol como investigadora, trabajo que nutre gracias a su primera profesión, la de abogada. “Todo lo que viene, conviene, y en mi caso todo me ha servido.

Desde niña quería estar en la televisión, me llamaban la atención la luces y le pedía a mi madre que me llevara a hacer castings a Madrid, pero no me hizo caso y acabé estudiando Leyes en la Universidad de Navarra, en Pamplona, España. Me dediqué por muchos años al mundo jurídico. Posteriormente viví en México, y allí di clases de Derecho en la Universidad Panamericana de Ciudad de México. Mas tarde me fui a hacer mi doctorado a Pamplona, y finalmente llegué a Miami. Y precisamente en esta ciudad es que decidí hacer lo que quería hacer, por eso estudié Periodismo televisivo en la Universidad de Miami, y luego recibí la gran oportunidad de entrar a América Tevé”, recordó Navarro, quien confesó que aún tiene muchos sueños por cumplir en la estación local.

“En el canal me siento muy cómoda. Tengo la posibilidad de crear, pero me quedan muchas cosas por hacer. He podido experimentar distintos formatos y crecer mucho profesionalmente. Siempre digo que he hecho de todo, sin embargo, en un momento dado sueño con tener mi propio programa en el que trate noticias serias, temas de sexualidad, entre otros asuntos de interés para la comunidad”, finalizó.

Si desea saber más de Adriana Navarro, visite su perfil en Instagram @navarroadria.