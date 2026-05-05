martes 5  de  mayo 2026
BELLEZA

Los secretos de belleza de las celebridades que no conocías

La doctora María Alejandra Velandia, médica especializada en antienvejecimiento, comparte los tratamientos de belleza a los que se someten las celebridades

&nbsp;La doctora María Alejandra Velandia, conocida como doctora Antiaging.

 La doctora María Alejandra Velandia, conocida como doctora Antiaging.

Cortesía/MAR Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante años, los cambios en las celebridades eran evidentes. Hoy, el verdadero lujo es que no se note. Y detrás de rostros como los de Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Anne Hathaway y Shakira hay mucho más que genética o “buenos hábitos”: hay estrategia, seguimiento y decisiones estéticas de belleza cada vez más sutiles.

“La gente cree que las celebridades se hacen grandes cambios, pero en realidad lo que vemos es mantenimiento constante. Ese es el verdadero secreto”, explica la Doctora María Alejandra Velandia, conocida como Doctora Antiaging, médica especializada en antienvejecimiento, speaker y mentora, con formación en láser y sistemas lumínicos de la Universidad de Barcelona.

Lee además
The Rolling Stones presenta su nuevo álbum.
MÚSICA

The Rolling Stones anuncian el álbum "Foreign Tongues"
La princesa Leonor se incorpora a la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), para continuar su formación militar.
REALEZA

Princesa Leonor pilota avión de combate F-5 antes de graduación militar

Kim Kardashian

Durante años, Kim Kardashian fue referente de transformaciones más marcadas. Sin embargo, en la última etapa de su imagen pública, el enfoque ha cambiado: rostro más definido, pero menos cargado. Expertos coinciden en que su evolución responde a una reducción de volúmenes excesivos y a un uso más estratégico de rellenos y toxina botulínica.

“Ese tipo de rostros muestran algo clave: no se trata de hacer más, sino de ajustar. Muchas veces el cambio real es quitar, no poner”, señala Velandia.

Jennifer Lopez

En el caso de Jennifer Lopez, el discurso público ha sido claro: ella ha atribuido su apariencia a disciplina, cuidado de la piel y estilo de vida. Sin embargo, especialistas coinciden en que su nivel de firmeza y luminosidad también responde a tratamientos dermatológicos avanzados.

Entre los más mencionados en la industria están tecnologías láser, bioestimuladores de colágeno y aplicaciones sutiles de Toxina Botulinica. “Hay casos donde no ves cambios porque todo está bien hecho. Eso es más difícil que transformar un rostro”, explica la doctora.

Anne Hathaway

Anne Hathaway se ha convertido en uno de los ejemplos más citados cuando se habla de estética discreta. Su rostro ha evolucionado con el tiempo, pero mantiene proporciones y expresividad. Para expertos, esto responde a un enfoque conservador: intervenciones mínimas, bien distribuidas y enfocadas en prevención más que en corrección.

“La naturalidad no es casualidad. Es una decisión estética muy clara”, afirma Velandia.

Shakira

En Latinoamérica, Shakira es uno de los referentes más claros de coherencia estética. A lo largo de los años, su rostro ha cambiado muy poco, manteniendo rasgos característicos.

Aunque nunca ha centrado su discurso en tratamientos, especialistas señalan que este tipo de casos suelen estar asociados a rutinas de mantenimiento: hidratación profunda, láser y ajustes mínimos. “El objetivo ideal en estética es ese: que pasen los años y sigas pareciendo tú”, dice la doctora.

Tratamientos

Mientras las celebridades invierten años en mantener su imagen, muchas personas buscan resultados rápidos y visibles.

Según la American Society of Plastic Surgeons, el llamado 'efecto filtro', personas que quieren parecerse a versiones editadas o a otras figuras públicas, se ha convertido en una de las principales razones de consulta.

“Las celebridades no se hacen todo en un día. Hay seguimiento, hay criterio. Intentar copiar eso en una sola sesión es lo que lleva a resultados artificiales”, advierte la Doctora Antiaging.

Hoy, la medicina estética global está marcada por tratamientos mínimamente invasivos. De acuerdo con la International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), los procedimientos no quirúrgicos lideran la industria precisamente por su capacidad de generar resultados progresivos y naturales.

“La mejor estética es la que no se nota. No es cambiar tu cara, es mantenerla bien en el tiempo”, concluye la doctora.

Aunque ellas marcan tendencia, el mensaje es claro: la estética ya no se trata de parecerse a alguien más. Se trata de entender el propio rostro. Porque si algo han entendido figuras como Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Anne Hathaway y Shakira, es que el verdadero secreto no está en cambiar… sino en saber cómo mantenerse.

Temas
Te puede interesar

Netflix anuncia estreno global en cines de "Narnia" en 2027

Ana de Armas y Sebastian Stan protagonizan el filme "Impunity"

Raphael: 83 años de una leyenda que se niega a detener el tiempo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz.
RECONFIGURACIÓN

Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

La reunión tuvo lugar frente a la sede corporativa de Spirit Airlines, ubicada en la 2800 Executive Way, en Dania Beach.
IMPACTO LABORAL

Entre lágrimas e incertidumbre: el golpe humano del cierre de Spirit Airlines en el sur de Florida

 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
CONFLICTO

EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.
Migración

EEUU decide excluir a los médicos extranjeros del veto migratorio impuesto a 39 países

Te puede interesar

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
ACCIONES LEGALES

Nuevo mapa congresional de Florida enfrenta dos demandas judiciales en menos de 24 horas

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Conflicto

Trump afirma que Irán "sabe lo que debe hacer" para evitar una violación del alto el fuego

Steve Hilton, el candidato republicano favorito en las encuestas y respaldado por el presidente Donald J. Trump para disputar el cargo de gobernador de California.
POLíTICA EN EEUU

¿California gobernada por un republicano?... puede ocurrir en noviembre

Noslan Ruiz-Bernal, fotrografías de las dos detenciones.
COOPERACIÓN

Autoridades de Broward entregan a ICE a inmigrante con antecedentes por robo armado

Un grupo de personas espera para abordar un vuelo en el aeropuerto José Martí, de La Habana, frente al logo de Cubana de Aviación.
NUEVAS LEYES

Cuba elimina el límite de 24 meses en el exterior y redefine su política migratoria