Afirman que Angelina Jolie se mantiene soltera desde divorcio de Brad Pitt

La actriz estadounidense Angelina Jolie llega al muelle Excelsior durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 29 de agosto de 2024.

MIAMI.- Angelina Jolie no ha tenido una relación romántica desde que ella y su exesposo, Brad Pitt , se divorciaron en diciembre de 2024, aseguró a la revista People una fuente cercana. Se había reportado previamente que la actriz planea mudarse de Los Ángeles una vez que sus hijos menores, los gemelos Knox y Vivienne, cumplan dieciocho años.

"Angie ha estado extremadamente ocupada y concentrada durante los últimos años. Las citas no le han importado. No ha tenido novio (...) Ha sido prácticamente madre soltera desde el divorcio , así que ahí es donde se ha centrado la mayor parte de su atención", explicó la fuente.

Jolie y Pitt son padres de seis hijos: Maddox, de 24 años, Pax, de 22, Zahara, de 21, Shiloh, de 19, y los gemelos Knox y Vivienne, de 17 años.

"Le encanta ser madre y siempre quiere asegurarse de que todos prosperen. Parece que le va de maravilla", añade.

El 30 de diciembre de 2025, un año después de la formalización del acuerdo de divorcio entre Pitt y Jolie, se informó que la casa de la actriz en Los Ángeles se estaba mostrando a compradores precalificados después de que Jolie emprendiera algunas renovaciones.

En agosto, otra fuente declaró que Jolie "nunca quiso vivir en Los Ángeles a tiempo completo", pero que tuvo que hacerlo debido a su acuerdo de custodia con Pitt.

Dicha fuente también indicó que Jolie tenía "planes de mudarse tan pronto como" sus hijos menores, Knox y Viv, cumplan 18 años el 12 de julio de 2026.

Carrera

La última película de Jolie, Couture, se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025 en septiembre. En la cinta, la actriz interpreta a una cineasta que atraviesa un divorcio y que, además, recibe un diagnóstico de cáncer de mama.

En una entrevista con Time France en diciembre, describió la película como "una historia muy personal para mí". La madre de Jolie, Marcheline Bertrand, falleció a los 56 años en 2007 a causa de cáncer de mama y ovario, y Jolie se sometió a una doble mastectomía preventiva en 2013 después de que una prueba indicara que tenía un mayor riesgo de desarrollar cáncer.

La película también está protagonizada por Louis Garrel, Ella Rumpf, Garance Marillier, Anyier Anei y Finnegan Oldfield.