miércoles 4  de  marzo 2026
CELEBRIDADES

Afirman que Angelina Jolie se mantiene soltera desde divorcio de Brad Pitt

Una fuente asegura que la actriz planea mudarse de Los Ángeles una vez que sus hijos menores, los gemelos Knox y Vivienne, alcancen la mayoría de edad

La actriz estadounidense Angelina Jolie llega al muelle Excelsior durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 29 de agosto de 2024.

La actriz estadounidense Angelina Jolie llega al muelle Excelsior durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 29 de agosto de 2024.

AFP/Alberto Pizzoli
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Angelina Jolie no ha tenido una relación romántica desde que ella y su exesposo, Brad Pitt, se divorciaron en diciembre de 2024, aseguró a la revista People una fuente cercana. Se había reportado previamente que la actriz planea mudarse de Los Ángeles una vez que sus hijos menores, los gemelos Knox y Vivienne, cumplan dieciocho años.

"Angie ha estado extremadamente ocupada y concentrada durante los últimos años. Las citas no le han importado. No ha tenido novio (...) Ha sido prácticamente madre soltera desde el divorcio, así que ahí es donde se ha centrado la mayor parte de su atención", explicó la fuente.

Lee además
Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt asisten a la proyección de María durante el 62.º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center, el 29 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York. 
POLÉMICA

Hijo de Angelina y Brad se quita el apellido Pitt en créditos del filme "Couture"
Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024.     
CINE

Cineastas de cortometrajes nominados al Óscar ven apertura en la industria

Jolie y Pitt son padres de seis hijos: Maddox, de 24 años, Pax, de 22, Zahara, de 21, Shiloh, de 19, y los gemelos Knox y Vivienne, de 17 años.

"Le encanta ser madre y siempre quiere asegurarse de que todos prosperen. Parece que le va de maravilla", añade.

El 30 de diciembre de 2025, un año después de la formalización del acuerdo de divorcio entre Pitt y Jolie, se informó que la casa de la actriz en Los Ángeles se estaba mostrando a compradores precalificados después de que Jolie emprendiera algunas renovaciones.

En agosto, otra fuente declaró que Jolie "nunca quiso vivir en Los Ángeles a tiempo completo", pero que tuvo que hacerlo debido a su acuerdo de custodia con Pitt.

Dicha fuente también indicó que Jolie tenía "planes de mudarse tan pronto como" sus hijos menores, Knox y Viv, cumplan 18 años el 12 de julio de 2026.

Carrera

La última película de Jolie, Couture, se estrenó mundialmente en el Festival Internacional de Cine de Toronto 2025 en septiembre. En la cinta, la actriz interpreta a una cineasta que atraviesa un divorcio y que, además, recibe un diagnóstico de cáncer de mama.

En una entrevista con Time France en diciembre, describió la película como "una historia muy personal para mí". La madre de Jolie, Marcheline Bertrand, falleció a los 56 años en 2007 a causa de cáncer de mama y ovario, y Jolie se sometió a una doble mastectomía preventiva en 2013 después de que una prueba indicara que tenía un mayor riesgo de desarrollar cáncer.

La película también está protagonizada por Louis Garrel, Ella Rumpf, Garance Marillier, Anyier Anei y Finnegan Oldfield.

Temas
Te puede interesar

Emilio Estefan celebra 73 años de éxitos y pasión latina

Los Beckham envían mensaje de cumpleaños a Brooklyn en medio de disputa familiar

Diseñador de moda gabonés lleva rafia tradicional a pasarelas de París

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador venezolano. 
VENEZUELA

A dos meses de la captura de Maduro, su hijo dice: "Hay garantizar la hegemonía absoluta" del chavismo

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Tensiones

Ministro de Exteriores de Israel arremete contra el "pobre" Pedro Sánchez: "Le quitaron a Maduro y a Jamenei"

Un avión de la fuerza aérea de Estados Unidos en el portaaviones USS Abraham Lincoln.
ESCALADA MILITAR

Trump: "Prácticamente todo el régimen en Irán ha sido destruido"

Una vista del exclusivo distrito de Dubai Marina en Dubái el 3 de marzo de 2026.
Escalada del conflicto

EEUU e Israel bombardean Teherán, Irán amenaza a Medio Oriente con ataques a "centros económicos" y a Europa

Vista aérea parcial de Miami International Airport. 
CRISIS REGIONAL

Aerolíneas que vuelan desde Miami al Medio Oriente suspenden operaciones

Te puede interesar

El Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega a una sesión informativa con los líderes del Congreso bicameral en el Capitolio, el 5 de enero de 2026 en Washington, DC.
CONFLICTO ARMADO

Submarino de EEUU hunde a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka
Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio.
SUBVENCIÓN ESTATAL

Ron DeSantis anuncia $13 millones para infraestructura y empleos en Florida

El Secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum llega a Venezuela y es recibido por Laura Dogu, representante de EEUU en Caracas. 
TRANSICIÓN

Secretario de Interior de EEUU llega a Venezuela para evaluar el sector minero

Universidad Estatal de Florida
BLINDAJE ACADÉMICO

Solo el 5% de los cupos en universidades públicas de Florida será para no residentes

Personas llegan a un centro de votación para votar el día de las elecciones en el Centro Multiservicios Metropolitano West Gray en Houston, Texas, el 3 de marzo de 2026.
ELECCIONES

Primarias de Texas marcan el camino en inicio de elecciones de mitad de mandato en EEUU