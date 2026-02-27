Hijo de Angelina y Brad se quita el apellido Pitt en créditos del filme "Couture"

Pax Thien Jolie-Pitt, Angelina Jolie , Zahara Marley Jolie y Maddox Chivan Jolie-Pitt asisten a la proyección de "María" durante el 62.º Festival de Cine de Nueva York en Alice Tully Hall, Lincoln Center, el 29 de septiembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- No es secreto que la relación entre Brad Pitt y sus hijos es irreparable. Y ahora ha sido Maddox, hijo mayor de la expareja, quien decidió dar un paso más en el distanciamiento con su padre: al igual que sus hermanos, ha retirado el apellido que le dio el actor de los créditos del filme Couture, donde trabajó como asistente de dirección.

La película se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en septiembre de 2025. Entonces, las notas de producción de la película proporcionadas a los periodistas mostraron que el nombre de Maddox también figuraba como Maddox Jolie.

No obstante, esta semana la cinta llegó a las salas de cines francesas donde se ratificó que el mayor de la expareja se mantiene firme en su decisión de dejar atrás el apellido de su padre.

La decisión aunque no sorprende, por los conflictos que trascendieron durante el divorcio de Angelina Jolie y Brad, sí parece evidenciar que Maddox ya no desea retomar el vínculo con el protagonista de F1.

En 2024, Maddox trabajó como asistente de producción en la película de Netflix Maria, el cual narraba la vida de la diva de la ópera Maria Callas. Entonces, fue identificado en los créditos como Maddox Jolie-Pitt.

Distanciamiento

Aunque Maddox, de 24 años, fue el primero en tomar distancia de Pitt, ha sido el último en dejar de utilizar el apellido del actor.

Previamente sus hermanos Pax, de 22 años, Zahara, de 21 años, Shiloh, de 19 años, y los gemelos Knox y Vivienne, de 17 años, ya se habían presentado sin el apellido Pitt.

Solo se conoce que Shiloh eliminó legalmente el apellido en 2024. La joven emprendió el proceso poco después de cumplir 18 años, y según la legislación de California debía publicar sus formularios de cambio de nombre en un periódico. Shiloh lo hizo en Los Angeles Times.

El resto de los jóvenes parecen no usarlo en el ámbito profesional.