Los Beckham envían mensaje de cumpleaños a Brooklyn en medio de disputa familiar

Los mensajes llegan después de que Brooklyn criticara a sus padres en una serie de publicaciones explosivas en Instagram en enero

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham&nbsp;posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de Beckham en Londres el 3 de octubre de 2023.

El exfutbolista inglés David Beckham y su esposa Victoria Beckham posan en la alfombra roja con sus hijos Romeo Beckham, Cruz Beckham, Harper Beckham, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz Beckham, en el estreno de "Beckham" en Londres el 3 de octubre de 2023.

AFP/Henry Nicholls
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- David y Victoria Beckham le desearon a su hijo Brooklyn Peltz Beckham un feliz cumpleaños número 27. El miércoles 4 de marzo el exfutbolista de 50 años publicó dos fotos antiguas en sus historias e Instagram: una en la que aparece con Brooklyn y Victoria, sonriendo a la cámara en una piscina.

"Te queremos x (...) 27 hoy", añadió David, etiquetando a Victoria y añadiendo un emoji de una sonrisa con lágrimas en los ojos.

Una segunda imagen en blanco y negro mostraba a Brooklyn, un poco mayor, posando con su padre, mientras David escribía: "Feliz cumpleaños, Bust", añadiendo un emoji de corazón rosa.

Victoria también compartió mensajes de cumpleaños para Brooklyn en sus historias, compartiendo una de las mismas fotos de la piscina que publicó David. "Feliz cumpleaños Brooklyn, te queremos mucho", escribió la cantante de las Spice Girls, añadiendo un emoji de corazón rojo.

David Beckham le desea a Brooklyn un feliz cumpleaños número 27

Disputa familiar

Los Beckham han mantenido discreción respecto a su situación familiar desde que Brooklyn acusó a sus padres de intentar sabotear su relación con su esposa, Nicola Peltz Beckham, y de difundir "innumerables mentiras" en una serie de publicaciones explosivas en sus historias de Instagram en enero.

Entre los mensajes, Brooklyn afirmó que sus padres habían intentado "arruinar incesantemente" su relación con Nicola en nombre de la publicidad y que valoraban "la promoción pública y los patrocinios por encima de todo".

Otras acusaciones incluyeron afirmar que sus padres intentaron "sobornarlo" para que "cediera los derechos" de su nombre antes de su boda con Nicola y que Victoria "se apropió" de su baile de bodas con Nicola y bailó inapropiadamente junto a su hijo.

Brooklyn compartió estas publicaciones tras meses de especulaciones sobre una posible riña con sus padres. Fuentes cercanas a la famosa pareja aseguran que no han dejado de intentar comunicarse con su hijo.

