Diseñador de moda gabonés lleva rafia tradicional a pasarelas de París

El diseñador de moda gabonés Chouchou Lazare posa para un retrato dentro de su taller de sastrería en Libreville el 9 de febrero de 2026.

LIBREVILLE.- Hebras de rafia se secan al sol en el estudio del diseñador de moda gabonés Chouchou Lazare, quien se ha labrado una reputación utilizando fibras naturales para confeccionar sus galardonadas prendas. Ya sean trenzados, cosidos o pegados a bustiers o faldas, casi todos los vestidos de Lazare incorporan rafia.

Este material natural, derivado de las hojas de palma y tradicionalmente reservado para los nobles y jefes de aldea de Gabón, captó la atención internacional en las pasarelas de la capital mundial de la moda la semana pasada.

"Esta es rafia de Gabón; es especial, está tejida con gran finura; es un tejido que merece ser exhibido", declaró el diseñador autodidacta a la AFP en su taller de Libreville, la capital.

Lazare tenía solo nueve años cuando empezó a ayudar a su madre con la costura para llegar a fin de mes.

Organizaba su primer desfile de moda en el instituto y nunca ha recibido formación académica en moda.

Ahora, con más de 50 años (y prefiere mantener su edad exacta en secreto), Lazare afirma que aprendió su oficio diseñando vestidos para las dos mujeres más importantes de su vida: su madre y su abuela.

"Era muy alta; para mí, era como una reina", dijo sobre su madre.

Y al preparar su última colección para el desfile en París el 28 de febrero, ella siguió siendo su inspiración.

"Cuando preparo mis desfiles, quiero ver reinas, mujeres que se sienten plenamente quienes son", afirmó.

Aunque el material característico se utiliza en toda su colección, las fibras naturales nunca se tiñen.

En este país centroafricano, la rafia tiene un significado especial.

"Es una tela tradicional que forma parte de la espiritualidad de nuestro país, que habla a los ancestros", afirmó el diseñador.

Como 'diamantes'

Hoy en día, la rafia ya no es solo un objeto de la nobleza; es un elemento presente en las bodas tradicionales gabonesas y en las ceremonias espirituales indígenas bwiti.

"La rafia representa un recurso natural que debe preservarse y que contribuye a la influencia del patrimonio cultural gabonés y africano", declaró el Ministerio de Turismo Sostenible y Artesanía en redes sociales a principios de año.

Pero eso no significa que solo deban usarla los gaboneses o africanos, afirmó Lazare.

"Es para todos", enfatizó, comprobando si un manojo de fibras tendidas en su balcón estaba seco.

En 2002, Lazare ganó el primer premio de moda en la Bienal Internacional de Diseño de Saint-Étienne, Francia.

Más de dos décadas después, presentó sus creaciones al presidente francés, Emmanuel Macron, durante una visita de Estado a Gabón en noviembre.

Una fotografía de Lazare con Macron y el presidente de Gabón, Brice Oligui Nguema, cuelga ahora con orgullo en su taller, como recuerdo de "un gran momento", afirmó.

Aunque la rafia pueda parecer un tejido familiar para los gaboneses, Lazare comentó que, al ver la reacción de los presidentes ante sus creaciones, "sentí que eran diamantes".

Brillando con sus "diamantes" —un sombrero y una túnica decorados con rafia y una chaqueta dorada—, Lazare recibió un premio a la trayectoria en París durante el Desfile Anual de Moda de la semana pasada, que durante más de 25 años ha honrado a diseñadores africanos.

Como presidente de la Asociación de Estilistas y Creadores Gaboneses, también está abriendo camino a otros diseñadores mediante la enseñanza y la mentoría.

Lazare expresó su deseo de que la rafia sea reconocida como "un tesoro para Gabón".

FUENTE: AFP