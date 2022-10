Afirman que Luis Miguel prohíbe a novia confirmar relación

A lo largo de su carrera artística, Luis Miguel ha manejado su vida privada con discreción.

“Su publicista fue de las primeras en escuchar que en Chisme no like estábamos diciendo esto, pero tampoco se lo negó a su mejor amigo, un colega periodista español. Paloma no puede confirmar la relación, pero tampoco la puede desmentir porque es verdad que están de novios”.

El presentador argentino recordó que su programa descubrió que el artista supuestamente entrega un contrato de confidencialidad a sus parejas, en el cual les hace firmar para no revelar su relación.

“Dijimos acá 20 mil veces que Luis Miguel les hace firmar un contrato a las novias para que no digan que son su pareja y Luis Miguel le tiene prohibido a Paloma decir que son novios”, dijo Ceriani.

Embed

De acuerdo con el documento filtrado por el programa de espectáculos, el contrato de confidencialidad conlleva varias obligaciones.

“No hablar en ningún medio sobre Luis Miguel”, es decir no revelar detalles sobre su intimidad, “ni a la prensa, ni a personas cercanas”. Además, “Las fotos sin consentimiento de Luis Miguel están completamente prohibidas” y es por ello que “una vez que se encuentren con él deberán entregar teléfonos y cámaras que serán guardados en una caja fuerte”.

Hace días, el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante dijo en De primera mano que Luis Miguel supuestamente le había pedido matrimonio a Cuevas.

“Los rumores han crecido últimamente y estoy en posibilidades de confirmarles que esta semana Luis Miguel entregó el anillo de compromiso a Paloma Cuevas”, aseguró.

La actual pareja sentimental de el Sol de México estuvo casada con el Enrique Ponce.