Aislinn Derbez revela cuál fue el detonante de su divorcio

“Yo pasé por tantas cosas no tan buenas y por eso quería la vida perfecta. Quería tener la familia perfecta, el marido perfecto, la hija perfecta, la carrera perfecta y nunca me di cuenta de que al buscar esta perfección, en realidad estaba destruyendo todo lo que yo tenía a mi alrededor y eso fue un golpe durísimo”, le comentó Aislinn a Erika.

Asimismo, la hija de Eugenio Derbez narró qué métodos o actividades practica para afrontar de mejor manera sus problemas personales.

"Para empezar, la parte como de meditación a mí me ayudó mucho. Cómo meditar, cómo calmarte, cómo estar en pausa, no hacer nada, tener momentos de introspección. O sea, cuando yo estaba en momentos de mucha crisis, de mucho dolor, me ponía -literal- al frente del espejo a verme a los ojos y a decir: 'no entiendo nada, necesito ayuda'", expresó la actriz, de 33 años.

Por otra parte, la presentadora Erika de La Vega publicó en sus redes sociales un avance de lo que fue el encuentro con Aislinn Derbez.

"Abrirse al dolor es una decisión que no es muy fácil de tomar, pero Aislinn lo hizo para darse cuenta que luego agradecería su intuición y así seguir aprendiendo de la vida", comentó la de La Vega.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann tuvieron una relación por cuatro años, de la cual les nació una niña.