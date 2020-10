Eugenio Derbez afirma que Aislinn no quería separarse

El creador de programas como Al derecho y al Derbez y Derbez en cuándo, dijo en una entrevista para el programa Suelta la sopa que el matrimonio de su hija mayor no terminó por decisión de ella.

En dicha entrevista, se trajo a colación el reality show que hizo la familia Derbez para la plataforma de contenidos vía streaming Amazon Prime en el que se retrató el viaje familiar que hicieron a Marruecos a inicios de 2019 y en el que estuvo Mauricio Ochmann.

"Fue un tema que conversamos hace poco, y le pregunté a mi hija: '¿tú crees que si no hubiéramos hecho la serie, no hubiera pasado nada?'. Me dijo: 'fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador'", declaró Derbez acerca de la separación de su hija mayor. "Fue algo que aceleró el proceso de manera impresionante. Yo siempre tuve dudas de si había hecho bien o mal de llevar este proyecto... pero al final de cuentas creo que fue una buena idea", agregó el productor mexicano.

"Pasó por una etapa dolorosa porque al final de cuentas ella no quería terminar con la relación. No fue ella la que tomó la decisión", aseveró Derbez, quien indicó que a pesar de la ruptura amorosa, su hija ya se encuentra bien. "Pero igual respetó la decisión y ha trabajado mucho en ella y ahora, hoy en día, la veo muy contenta y muy feliz", dijo.