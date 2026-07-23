jueves 23  de  julio 2026
MÚSICA

Pitbull se suma a Semana Billboard de la Música Latina 2026

El cantante de origen cubano participará en el evento mientras se encuentra inmerso en su gira global I'm Back, que recorre América del Norte y Europa

Pitbull en Australia como parte del festival Fridayz Live 2025.&nbsp;

Pitbull en Australia como parte del festival Fridayz Live 2025. 

Cortesía/BMR Public Relations

MIAMI.- Pitbull será uno de los artistas participantes en la Semana Billboard de la Música Latina 2026, que tendrá lugar el próximo octubre en Miami Beach (Estados Unidos), y que también contará con la presencia de otras cantantes destacadas como Lola Índigo y Kany García.

El cantante estadounidense de origen cubano participará en el evento mientras se encuentra inmerso en su gira global I'm Back, que recorre América del Norte y Europa hasta finales de año.

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En el marco de esta gira, Pitbull batió recientemente un récord Guinness al reunir en el Hyde Park de Londres a casi 70.000 personas que usaron calvas postizas de manera simultánea en su honor.

Celebración de la música latina

La Semana Billboard de la Música Latina es considerada el mayor encuentro de la industria musical en español por reunir a ejecutivos y artistas, y tendrá lugar del 19 al 22 de octubre de 2026 en el Faena Forum de Miami Beach.

La organización reveló ayer los nombres de los primeros artistas, entre los que figuran la española Lola Índigo, la colombiana Greeicy y los puertorriqueños Jay Wheeler y Kany García.

A estos nombres se les suman los de los colombianos Jessi Uribe, Paola Jara y Ryan Castro, la puertorriqueña RaiNao, el argentino Trueno, la banda Rawayana y la cantautora Zhamira, todos de Venezuela.

El evento coincide con los Premios Billboard de la Música Latina 2026, que se celebrarán en Miami el jueves 22 de octubre y se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock.

El encuentro del año anterior celebró 12 años consecutivos de crecimiento de la música latina, que ahora es el cuarto género más grande de la música en Estados Unidos, al reunir a artistas como Daddy Yankee, Pablo Alborán, Carín León, Aitana y Laura Pausini.

FUENTE: EFE

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