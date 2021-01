Alain Pupo se une a Univista TV con nuevo programa en Miami

MIAMI.- “Te confieso que siempre he jugado a la escondida con las cadenas de televisión, pero Carlucho me llamó en el preciso momento en el que le había pedido a Dios un mensaje para discernir el lugar correcto, ya que estaba barajando varias propuestas para regresar a los medios. Yo ya había hablado con Iván Herrera, dueño de Univista TV y Univista Insurance, y lo sentí muy noble, y eso me hizo decirle que sí a esta gran oportunidad”, dijo Alain Pupo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS, a solo horas del gran estreno del programa que lleva su nombre, y que se transmitirá cada martes y jueves a las 10 p.m., en Univista TV.