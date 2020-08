Álbum: La banda The Wailers estrena "One World"

Entre los artistas que participan en One World está Julian Marley, nominado al Grammy. También colaboran los nominados al Latin Grammy Natiruts en el tema When Love is Right; Emily Estefan como voz principal en los temas Destiny y Good Time; Kush Gad en Whey Love is Right, el jazzista Frederic Yonnet y el brasileño Carlinhos Brown en la percusión de When Love is Right.

El líder de The Wailers, Aston Barrett Jr,. expresó sobre el estreno: "La banda está emocionada. Es un gran álbum. Damos gracias a todos los que han allanado el camino por nuestro futuro. Mi padre Aston (Family Man) Barrett ha sido una gran inspiración y maestro, quien me guió hasta este punto en donde pudimos conocer a Emilio Estefan. Ahora tenemos un álbum de primera clase del que todos estamos orgullosos".

Junto a One World, The Wailers lanzó este viernes 21 de agosto el segundo sencillo del álbum, Philosophy of Life, también escrito y producido por Estefan. El videoclip de este tema se estrenará el 18 de septiembre.

The Wailers arrancó el 2020 con el estreno del primer sencillo del álbum, One World, One Prayer, una pieza centrada en la unidad, el amor y la inclusión más allá de las diferencias culturales.

También producido y escrito por Estefan, One World, One Prayer mezcla el reggae jamaiquino con sonidos del género latino urbano. Fomentando el tema de la inclusión de culturas, en la pieza participan el puertorriqueño Farruko y los jamaiquinos Shaggy, Cedella Marley y su hijo Skip Marley.

Canciones incluidas en One World

1. One World, One Prayer (Featuring Skip Marley, Farruko, Shaggy & Cedella Marley)

2. Philosophy of Life

3. When Love Is Right (Featuring Julian Marley)

4. Walk and Talk (Never Go Astray)

5. What A Shame

6. Destiny

7. Only In Jamaica

8. Love Will Find You

9. It’s Alright, It’s Alright

10. Can’t Handle The Truth

11. Good Time

12. Can’t Get I Out (Rastaman)

13. Stand Firm Inna Babylon

14. When Love Is Right (with Natiruts and featuring Julian Marley)