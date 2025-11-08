Álbum tributo a Benny Moré y Nat King Cole nominado al Grammy

El cantante y pianista Nat King Cole, junto a su novia en su camerino en el Apollo Theatre, en noviembre de 1946, en Harlem, Nueva York.

MIAMI.- El álbum A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole ha sido nominado al premio Grammy como Mejor Álbum de Latin Jazz, anunció la Academia de la Grabación. Se trata de un logro para el saxofonista Joey Calveiro, quien se convierte en el artista más joven en la historia en ser nominado en esta categoría.

Producido bajo Calveiro Entertainment LLC, este proyecto reúne a un grupo excepcional de músicos para rendir homenaje a dos íconos cuyas trayectorias no coincidieron, pero que ahora convergen a través de la música . El álbum une épocas, culturas y generaciones mediante una inspirada fusión de jazz y ritmos afrolatinos, al dar nueva vida a los legados de Benny Moré y Nat King Cole.

Dirigido por el pianista Gonzalo Rubalcaba, ganador del Grammy y el Latin Grammy, junto al arreglista, productor y saxofonista Yainer Horta, y el joven saxofonista Joey Calveiro, el álbum imagina el encuentro musical que no ocurrió. José Armando Gola (bajo acústico), Hilario Bell (batería), Richard Bravo (percusión) y Fernando Teo Calveiro (guitarra), completan el elenco de músicos que participan en el disco.

La producción incluye ocho temas emblemáticos, entre ellos Te quedarás, Unforgettable, Preferir perderte, When I Fall in Love, Fiebre de ti, Quizás, Quizás, Quizás (Perhaps, Perhaps, Perhaps), Camarera de mi amor y Smile.

Grabado en vivo a cinta en los históricos, Criteria Recording Studios de Miami bajo la ingeniería de Carlos Álvarez, el proyecto captura la autenticidad y calidez de la era dorada de la grabación. La mezcla estuvo a cargo de Oscar Autie en El Cerrito Records y la masterización por Felipe Tichauer en Red Traxx Mastering. Además, el álbum cuenta con una versión Immersive Audio / Dolby Atmos para una experiencia auditiva envolvente.

La producción musical y general fue realizada por Yainer Horta y Jossel Calveiro, con producción ejecutiva de Jossel Calveiro, Kenya Autie y Fernando Teo Calveiro. Angel Zamora fungió como gerente de proyecto y María González estuvo a cargo de la coordinación de producción.

Desde su lanzamiento en agosto de 2025, A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole ha cautivado al público y a la crítica internacional, consolidándose como una de las grabaciones de jazz más inspiradas del año. Su nominación al GRAMMY® reafirma su lugar como una obra trascendental—una que conecta generaciones, celebra el patrimonio cultural y resalta la extraordinaria promesa de una nueva generación de artistas encabezada por Joey Calveiro.