"Predator: Badlands" llega a las salas de cine en EEUU

La historia presenta a Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), un cazador de la tribu alienígena de los yaujta que es rechazado por su padre por ser considerado el más débil del grupo. Una afrenta que hace que nuestro protagonista se ponga como reto cazar a una misteriosa criatura invencible para ganarse el respeto de su clan. La tarea, casi imposible, lo obligará a viajar a un planeta lejano donde flora y fauna son armas mortales, transformando al depredador en una potencial presa. Una situación tan compleja que obligará a Dek a tener que hacer equipo con Thia (Elle Fanning), un robot de reconocimiento sin piernas que lo ayudará en su misión. Integrando elementos de drama, pizcas de comedia y un arco dramático donde la identidad, la culpa y la familia son el centro del relato, Predator: Badlands es la apuesta más arriesgada de esta saga.