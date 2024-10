Musicógrafa Rosa Marquetti destaca la vida de Celia Cruz en Cuba

En entrevista para Diario de Cuba , la autora habló sobre el proceso de producción y el motivo que la llevó a dar espacio a los inicios de la destacada cantante en su país de origen: “Yo comencé a investigar su vida viviendo en Cuba, sentía vergüenza al ver que Celia tenía varios libros y ninguno había sido escrito por un cubano. Yo me di la tarea, me la asigné”.

“Basé mi investigación en fuentes primarias: la prensa de la época, testimonios de coetáneos de Celia, declaraciones suyas en diferentes entrevistas, en su propia autobiografía y auxiliándome además de valiosos documentos que conserva el Celia Cruz Estate, que, en la persona de Omer Pardillo, me dio amplio acceso a ellos, colaborando decididamente en mi proyecto”, añadió Marquetti.

El libro, publicado por la editorial Planeta y actualmente en circulación tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, busca dar pistas de los primeros pasos de una de las máximas exponentes de la salsa en el mundo y cuya salida de Cuba marcó un hito en su carrera.

Crecimiento de Celia y el silencio cubano

“Pretendo mostrar a Celia en la progresión de su carrera, en las diferentes facetas artísticas, incluidas sus incursiones en el teatro vernáculo y lírico, la radio y la televisión, el cine, e incluso como actriz en una radionovela, todo esto situándola en los diferentes contextos culturales, sociales y políticos, e incluyendo su presencia e impacto en otros países”, comentó Marquetti.

De acuerdo con la autora, el impacto de la cantante fue más allá de los escenarios, siendo parte de la cultura popular de la región, con especial incidencia en la comunidad latina en Estados Unidos.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Celia Cruz (@celiacruz)

Como ejemplo, Marquetti mencionó la moneda con su rostro que circula desde hace algunos meses en territorio norteamericano, pieza que forma parte del American Women Quarters Program. Eso, aclaró la musicógrafa, es una muestra de cómo una figura es capaz de trascender los límites de sus labores.

No obstante, Marquetti expresó la forma en cómo su legado carece de importancia en su natal Cuba, donde, reclamó, hay una fuerte censura contra su desarrollo musical.

“Celia trascendió con mucho las amarras de la censura, ha llegado al mundo y ha llevado la música cubana al mundo. El hecho de que haya una censura y un ninguneo y un no reconocimiento en nuestro país ya a ella no le afecta. Ya no afecta a su legado, ya no afecta a su memoria”, dijo. “Nos afectó a las tres generaciones de cubanos que crecimos sin Celia, vamos por cuatro casi, sin que Celia tuviera presencia en los medios de difusión, sin que Celia estuviera y siga sin estar en los planes de estudio de las escuelas como lo que es, uno de los pilares de la cultura cubana”.