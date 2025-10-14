martes 14  de  octubre 2025
Alec Baldwin y hermano sufren accidente de tráfico en los Hamptons

Alec y su hermano Stephen Baldwin se encontraban en la ciudad para asistir al Festival Internacional de Cine de Hamptons

En esta foto de archivo tomada el 22 de junio de 2021, el actor estadounidense Alec Baldwin asiste al estreno de DreamWorks Animation The Boss Baby: Family Business&nbsp;en el SVA Theatre de la ciudad de Nueva York.

En esta foto de archivo tomada el 22 de junio de 2021, el actor estadounidense Alec Baldwin asiste al estreno de DreamWorks Animation The Boss Baby: Family Business en el SVA Theatre de la ciudad de Nueva York.

AFP/Angela Weiss
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Alec Baldwin y su hermano Stephen Baldwin sufrieron un accidente automovilístico en el que su vehículo se estrelló contra un árbol en los Hamptons. Esto ocurrió en medio de una tormenta que azotaba el área metropolitana de Nueva York.

De acuerdo a Page Six, Alec, de 67 años, era quien conducía el vehículo. Un video compartido por el medio mostró la parte delantera del Range Rover blanco significativamente dañada por el impacto.

La diseñadora de moda italiana Maria Grazia Chiuri saluda a la audiencia con la artista italiana Sagg Napoli después de la presentación de Dior de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 como parte de la Semana de la Moda de París, en París el 24 de septiembre de 2024. 
Fendi nombra a Maria Grazia Chiuri como nueva directora creativa
Naomi Watts recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia celebrada el lunes 13 de octubre.
Naomi Watts recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Por otra parte, la revista People recibió informes de que se encontraban en la ciudad para asistir al Festival Internacional de Cine de los Hamptons. Los hermanos fueron vistos hablando con la policía en el lugar y salieron del vehículo sin lesiones visibles importantes.

Luego del accidente, el actor de 30 Rock subió un video a su cuenta de Instagram en donde dio más detalles del incidente, indicando que tanto él como su hermano se encontraban bien. A la vez, extendió su agradecimiento al personal del festival.

El accidente

"Un tipo me cortó el paso con un camión. Un camión de basura enorme, del tamaño de una ballena. Debió ser algo comercial, sacando material de una obra. Era el camión de basura más grande que he visto", explicó el actor en el video.

Agregó que chocó contra el árbol al desviarse en un intento de no colisionar contra el camión, y explicó que el auto que conducían pertenecía a su esposa, Hilaria, quien se encuentra en Los Ángeles participando en el programa Dancing with the stars.

Baldwin agradeció también a los oficiales de policía de East Hampton que lo ayudaron después del accidente.

El actor es copresidente del comité ejecutivo de la junta directiva del festival, según su sitio web. Regresó a los Hamptons tras visitar la ciudad de Buffalo, Nueva York, para asistir a una parte del Festival Internacional de Cine de Buffalo el 11 de octubre.

