martes 14  de  octubre 2025
MUSEOS

París expone "El desesperado" de Courbet por primera vez en 20 años

El museo de Orsay, en París, expondrá a partir de octubre el famoso autorretrato de Gustave Courbet con las manos en la cabeza

Los asistentes observan el óleo sobre lienzo Autorretrato del pintor francés Gustave Courbet, también conocido como Desesperación y El hombre desesperado (1843-1845), exhibido en préstamo en el Museo de Orsay, en París, el 13 de octubre de 2025.

Los asistentes observan el óleo sobre lienzo "Autorretrato" del pintor francés Gustave Courbet, también conocido como "Desesperación" y "El hombre desesperado" (1843-1845), exhibido en préstamo en el Museo de Orsay, en París, el 13 de octubre de 2025.

AFP/Ian Langsdon

PARÍS.- El museo de Orsay, en París, expondrá a partir de octubre El desesperado, famoso autorretrato de Gustave Courbet con las manos en la cabeza. La obra no se ha mostrado en Francia desde hace casi dos décadas, informó la institución a AFP.

Esta obra maestra de 1844-1845, que representa a Courbet con una mirada alucinada, fue cedida a la conocida pinacoteca parisina por un periodo mínimo de cinco años por Qatar Museums, el organismo de desarrollo de los museos del emirato, que la adquirió a un propietario privado en una fecha y por un importe desconocidos.

Lee además
El cineasta mexicano Guillermo del Toro arriba a la proyección del filme The Innocent (LInnocent), en la 75 edición del Festival de Cine de Cannes. 
CINE

Guillermo del Toro se asocia con Netflix para crear escuela de animación en París
Kylian Mbappé, del Real Madrid CF, llega al estadio antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 ante la Juventus FC en el Hard Rock Stadium, el 1 de julio de 2025 en Miami Gardens, Florida. 
FÚTBOL

Kylian Mbappé admite que "estoy más tranquilo en Madrid" que en París

Este óleo sobre lienzo de pequeño formato (45×54 cm), conocido mundialmente pero pocas veces exhibido, no se ha mostrado al público francés desde 2007-2008, durante la retrospectiva dedicada a este maestro del realismo (1819-1877) en París, Nueva York y Montpellier (sur de Francia).

Veinte años de espera

Antes de esta gran exposición internacional, este cuadro pintado cuando Courbet solo tenía 25 años no se había expuesto desde finales de los años 1970, según precisó el museo de Orsay, que cuenta en sus colecciones con una treintena de lienzos del pintor francés, entre ellos Entierro en Ornans.

"El desesperado es único entre los autorretratos de Courbet porque es el más alucinante, el más intenso en cuanto a la expresión de emociones y sentimientos", explicó Paul Perrin, conservador en jefe de Orsay.

Al igual que otros lienzos de Courbet, "El desesperado", también conocido como Autorretrato del artista o Desesperación, nunca formó parte de las colecciones públicas francesas y durante mucho tiempo ha estado en manos de propietarios privados.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Kim Kardashian sorprende con nuevo corte de cabello en París

Fendi nombra a Maria Grazia Chiuri como nueva directora creativa

Naomi Watts recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

Te puede interesar

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU afirma que narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en "colaboración con Antifa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
¿PRÁCTICAS ENGAÑOSAS?

Florida demanda a Roku por presunta recopilación ilegal de datos de menores

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
PETRóLEO

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de los $60 el barril