Emma Watson desmiente rumores de compromiso

MIAMI.- Emma Watson no tiene planes de pasar por el altar en ningún momento cercano. Durante su paso por la Semana de la Moda de París , la actriz incendió las redes al lucir un anillo de diamantes en el dedo anular de la mano izquierda; sin embargo, ahora ha salido a dementir los rumores que apuntaban a un posible compromiso .

Durante su intervención en el podcast de Jay Shetty, On Purpose, la actriz de 35 años explicó que el anillo, compuesto por 22 pétalos de diamantes, fue un regalo de 22 de sus amigos, en el que cada uno de ellos compró un pétalo.

La estrella de la franquicia de Harry Potter explicó que ha pasado años procesando su experiencia de ser una actriz infantil mundialmente famosa, algo que no podría haber hecho sin sus amigos.

Por esta razón, el anillo es mucho más que una joya para ella.

“Nunca he tenido algo tan valioso porque, para mí, representa la vida que he construido, la que realmente deseaba: una vida basada en la comunidad, mis raíces, la fe y la confianza”, expresó.

Añadió que parte de lo que ama sobre este anillo es que cada vez que mira su dedo, puede ver los rostros de las personas que se lo regalaron.

Aunque resultó no representar un compromiso romántico, la protagonista de La Bella y la Bestia habló sobre su futuro matrimonio.

“Espero que me pase, pero no me siento con derecho a ello. Será parte de mi propósito aquí y de mi destino, o no lo será", concluyó.