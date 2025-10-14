MTV cierra canales de música en Europa y Brasil

Las pantallas muestran a la cantautora estadounidense Taylor Swift aceptando el premio al Mejor video durante los MTV Europe Music Awards (EMA) en el estadio Co-op Live de Manchester, noroeste de Inglaterra, el 10 de noviembre de 2024.

MIAMI.- Paramount Global ha anunciado el fin de una era para la televisión musical: cinco de sus canales temáticos de MTV cesarán operaciones. Tras más de tres décadas de transmisión, MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live dejarán de emitir oficialmente el 31 de diciembre de 2025.

Esta medida responde a un plan de recortes de costos de Paramount, que busca ahorrar hasta $500 millones tras su fusión con Skydance Media. El cierre comenzará en el Reino Unido e Irlanda, extendiéndose progresivamente a Europa , Australia y Brasil .

El canal principal de la cadena, MTV HD, seguirá al aire, enfocado en sus programas clásicos de telerrealidad.

Simone Angel, ex presentadora de videos del canal, declaró sentirse devastada por la noticia.

"Necesitamos apoyar a los artistas y todos necesitamos volver a bailar y escuchar música. Y sé que lo hacemos en línea, en nuestras propias burbujas, pero MTV fue el lugar donde todo se consolidó. Así que me rompe el corazón", se lamentó la videojockey.

MTV se lanzó en Estados Unidos en 1981 como un formato revolucionario que cambió para siempre la industria musical y la forma en la que se consumían videoclips pop.

Influencia

Para retratar el legado de MTV en la cultura popular, Angel recordó una anécdota en la que el exlíder de la extinta Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, le comentó al director del canal la influencia que su programación estaba teniendo en los jóvenes de los países comunistas.

"'La música logró más que los misiles', dijo, porque MTV Europa fue el primer canal que mostró cómo era la vida en Occidente. Iba más allá de la propaganda. Mostrábamos la cultura juvenil y la gente la deseaba. Era increíblemente importante", dijo la presentadora.

Entre los momentos icónicos que llegaron al público a través de la pantalla de MTV se encuentran el estreno mundial del video Thriller de Michael Jackson, la transmisión de 16 horas de los conciertos Live Aid en 1985 y el nacimiento de los MTV Video Music Awards.

