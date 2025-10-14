martes 14  de  octubre 2025
Miami Beach nombra calle en honor a Gloria Estefan

Ubicada entre Ocean Drive y Meridian Avenue, Gloria Estefan Way rinde homenaje a un ícono cultural y musical de Miami

La icónica intérprete de 68 años fue homenajeada con un tramo a su nombre de la Calle 13 entre Ocean Drive y Meridian Avenue, en Miami Beach.&nbsp;

Maggie Rodríguez
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El legado de Gloria Estefan continúa en crecimiento. Ahora, la icónica intérprete de 68 años fue homenajeada con un tramo a su nombre de la Calle 13 entre Ocean Drive y Meridian Avenue, en Miami Beach

Durante la ceremonia de nombramiento de Gloria Estefan Way, la ganadora del Grammy estuvo acompañada por su esposo, el empresario y músico Emilio Estefan, así como por los hijos de la pareja.

"¡Qué gran manera de celebrar nuestro 50 aniversario en la industria musical! Con el número 13, nuestro número de la suerte familiar (...) Para nosotros era importante ser parte del crecimiento de la ciudad", expresó la cantante.

El emotivo homenaje estuvo repleto de admiradores que celebraron el papel de Gloria Estefan como icono cultural y musical de Miami.

“Esto es un gran ejemplo de que vivimos en un gran país, en el que hay que seguir luchando”, señaló su marido.

Icono musical

La propuesta para este homenaje fue presentada en 2023 por la Comisión de Mujeres de Miami Beach y fue unánimemente aprobada en 2024 por los integrantes del Comité de Seguridad Pública y Calidad de Vida del Vecindario.

"Todo el mundo sabe quién es Gloria Estefan, y es un honor poner su nombre a la calle", afirmó en su momento la comisionada Kristen Rosen González.

Este reconocimiento se suma a otros importantes que ha recibido la artista, entre ellos una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y la Medalla de la Libertad que otorga el gobierno de Estados Unidos.

