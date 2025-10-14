Naomi Watts recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia celebrada el lunes 13 de octubre.

MIAMI.- La actriz británica Naomi Watts se une a la realeza de Hollywood al ser homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama . La ceremonia contó con la presencia de familiares, así como de un grupo de celebridades.

"Naomi ha aportado una profundidad y una gracia inolvidables a la pantalla, y honramos su notable carrera, así como sus contribuciones al cine, que han dejado un impacto duradero, inspirando al público y a artistas de todo el mundo", dijo Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, en un comunicado de prensa.

Durante su discurso de aceptación, la actriz de King Kong hizo énfasis en la importancia de contar con un sistema de apoyo, destacando especialmente a su hijo Sasha de 18 años y Kai de 16, quien comparte con su exmarido Liev Schreiber.

También hizo una mención especial a su esposo Billy Crudup por su amor y apoyo incondicional.

Entre los invitados a la ceremonia se encontraban algunos de los amigos más famosos de Watts: Jack Black, Edward Norton, Sarah Paulson, Niecy Nash, Gore Verbinski y Ryan Murphy.

"Nunca te divertirás más que haciendo una película con Naomi. Ella tiene la proporción más alta de talento y menos pretensión que cualquiera", la elogió Norton.

Aunque una de sus amigas más cercanas, Nicole Kidman, no pudo asistir a la ceremonia, envió un emotivo mensaje que fue leído por Murphy.