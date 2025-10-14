martes 14  de  octubre 2025
HOMENAJE

Naomi Watts recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Naomi Watts recibió el homenaje en una ceremonia rodeada de su familia y amigos como Jack Black y Sarah Paulson

Naomi Watts recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia celebrada el lunes 13 de octubre.

Naomi Watts recibe estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en una ceremonia celebrada el lunes 13 de octubre.

Captura de Pantalla/Entertainment Tonight/Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La actriz británica Naomi Watts se une a la realeza de Hollywood al ser homenajeada con una estrella en el Paseo de la Fama. La ceremonia contó con la presencia de familiares, así como de un grupo de celebridades.

"Naomi ha aportado una profundidad y una gracia inolvidables a la pantalla, y honramos su notable carrera, así como sus contribuciones al cine, que han dejado un impacto duradero, inspirando al público y a artistas de todo el mundo", dijo Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, en un comunicado de prensa.

Lee además
La diseñadora de moda italiana Maria Grazia Chiuri saluda a la audiencia con la artista italiana Sagg Napoli después de la presentación de Dior de la colección de prêt-à-porter femenino primavera-verano 2025 como parte de la Semana de la Moda de París, en París el 24 de septiembre de 2024. 
MODA

Fendi nombra a Maria Grazia Chiuri como nueva directora creativa
Las pantallas muestran a la cantautora estadounidense Taylor Swift aceptando el premio al Mejor video durante los MTV Europe Music Awards (EMA) en el estadio Co-op Live de Manchester, noroeste de Inglaterra, el 10 de noviembre de 2024.
TELEVISION

MTV cierra canales de música en Europa y Brasil

Durante su discurso de aceptación, la actriz de King Kong hizo énfasis en la importancia de contar con un sistema de apoyo, destacando especialmente a su hijo Sasha de 18 años y Kai de 16, quien comparte con su exmarido Liev Schreiber.

También hizo una mención especial a su esposo Billy Crudup por su amor y apoyo incondicional.

Entre los invitados a la ceremonia se encontraban algunos de los amigos más famosos de Watts: Jack Black, Edward Norton, Sarah Paulson, Niecy Nash, Gore Verbinski y Ryan Murphy.

"Nunca te divertirás más que haciendo una película con Naomi. Ella tiene la proporción más alta de talento y menos pretensión que cualquiera", la elogió Norton.

Aunque una de sus amigas más cercanas, Nicole Kidman, no pudo asistir a la ceremonia, envió un emotivo mensaje que fue leído por Murphy.

Embed

Temas
Te puede interesar

Emma Watson desmiente rumores de compromiso

Alec Baldwin y hermano sufren accidente de tráfico en los Hamptons

Miami Beach nombra calle en honor a Gloria Estefan

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa posterior a las conversaciones comerciales con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid el 15 de septiembre de 2025. 
DECLARACIONES

Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

Imagen referencial
OTRO INTENTO

Florida revive debate sobre ley de armas, ¿edad permitida de compra bajará a 18 años?

Vista panorámica de la ciudad de Oslo, Noruega. 
Diplomacia

Noruega lamenta cierre de la Embajada de Venezuela y recuerda que el Nobel es "independiente"

Te puede interesar

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, lidera a su tropa mientras enfrentan a los manifestantes que asedian fuera de un centro de procesamiento de inmigrantes el 27 de septiembre de 2025 en Broadview, Illinois.
Migración

EEUU afirma que narcos mexicanos han puesto precio a la cabeza de agentes de ICE en "colaboración con Antifa"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump y Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, participan en una ceremonia de la Medalla de la Libertad en honor al fallecido activista de la derecha estadounidense Charlie Kirk en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en Washington, DC, el 14 de octubre de 2025.
TRIBUTO

Trump condecora en ceremonia póstuma al asesinado activista conservador Charlie Kirk en el día de su cumpleaños

Imágenes compartidas por la Casa Blanca sobre la embarcación narcoterrorista eliminada por EEUU el 19 de septiembre de 2025. 
DROGAS

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; seis muertos

 James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
¿PRÁCTICAS ENGAÑOSAS?

Florida demanda a Roku por presunta recopilación ilegal de datos de menores

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en el piso de remate.
PETRóLEO

Precio del petróleo estadounidense cae por debajo de los $60 el barril