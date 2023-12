Alejandra Guzmán es detenida en Miami por agredir a su pareja

Se pudo conocer que el presunto motivo de esta detención se debió a que agredió a su pareja Lance Dean. América Noticias señaló que este cargo de agresión se conoce como BATTERY en la justicia.

Las fotografías de la cantante fueron obtenidas por el programa Chisme No Like. Sus presentadores explicaron que las imágenes corresponden al 11 de julio 2021, y aseguraron que el motivo fue que la mujer atacó a su Dean con un cuchillo.

Hasta los momentos, la cantante ni su equipo se han pronunciado al respecto.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por americateve (@americateve41)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

Altercado con un reportero

La batalla legal que enfrentan Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna sobre la custodia de su hijo Apolo continúa; y la cantante mexicana Alejandra Guzmán se ha visto involucrada, pues al ser tía y madrina del pequeño, las autoridades la han llamado a declarar en las audiencias como testigo.

Sin embargo, la artista no parece estar pasando por sus mejores días, pues al ser abordada por periodistas durante su regreso de Los Mochis, Sinaloa, Guzmán estalló contra uno de los reporteros y arrojó su celular al suelo.

El hombre la cuestionó sobre la batalla legal y preguntó: "Ale, ya un juez ordenó que te presentarás en calidad de testigo. ¿Qué vas a hacer?". Acto seguido, la cantante le arrancó el teléfono y lo tiró al suelo, causándole daños.

En los videos difundidos por otros colegas, se escucha cuando el reportero le reclama: "¡Ale, no! Es mi material de trabajo".

A lo que la intérprete de Yo te esperaba le respondió sin detener su paso: "¡Me vale madr**!". El hombre le insistió en que le dañó su equipo de trabajo, a ,lo que Alejandra le respondió: "Híjole, qué pena, pero no respetas, cuando respetes, pide respeto".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Mesa Caliente (@lamesacaliente)

El resto de los representante de los medios de comunicación que se encontraban en el lugar continuaron solicitándole que se detuviera y brindara unas declaraciones, pero Guzmán hizo caso omiso y no se detuvo. "Así no, con respeto sí, sin respeto no", aseveró.

Tras hacerse viral la conducta de la cantante en redes sociales, las opiniones sobre el hecho se dividieron. Algunos rechazan la actitud de la artista, mientras otros señalan que la prensa se propasó.