Don Francisco revela que padece insomnio

"Les comparto este artículo, que nace de una verdadera pesadilla que viví en un reciente viaje a San Antonio, Texas, luego de olvidar mi medicamento para el insomnio recetado por mi médico. Por si a ustedes algún día les pasa lo mismo, puede servirles...", escribió Don francisco en la red social, al compartir las capturas del artículo.

El medicamento que toma Don Francisco

"El domingo 26 de noviembre pasado me invitaron a conocer el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), ubicado en San Antonio, Texas, en los días previos a la realización del programa solidario Teletón USA, que transmitirá el 16 de diciembre la cadena Univision en Estados Unidos", inició el escrito el presentador de 83 años.

"Todo iba según lo planeado, hasta que llegué en la noche al hotel y me di cuenta de que había olvidado en mi casa de Miami el medicamento que me recetó el médico para conciliar el sueño, ya que sufro de insomnio", agregó.

Tras ello, Don Francisco develó el nombre de la medicina que toma diariamente para lidiar con el trastorno del sueño y la consecuencia que desencadenó el no llevarla consigo durante su estadía en el hotel de San Antonio.

"La medicina se llama Lunesta (Eszopiclona) y es un inductor del sueño que solo se vende con receta retenida, ya que su uso sin estricta supervisión médica pudiera ocasionar abuso y dependencia. No sé si por la preocupación que se sumó al enojo que me produjo el olvido y la falta de mi inductor del sueño, estuve despierto desde las 10 de la noche hasta las ocho de la mañana", dijo.

"La peor sensación"

"En mis 83 años de vida jamás me había ocurrido algo así. Es la peor sensación y la mayor angustia que he soportado en una noche. Les confieso que fue desesperante. No hubo forma de dormir. Vi la televisión, leí, apagué la luz, la encendí, me levanté, me acosté, caminé por la pieza (habitación), escribí algunas ideas. Nada funcionó", agregó.

Al no poder resolver su situación en Texas para obtener la Eszopiclona, Don Francisco hizo un llamado al Departamento de Salud de Estados Unidos.

"Algo anda mal y me gustaría tener una respuesta del Departamento de Salud de Estados Unidos (U.S. Department of Health & Human Services HHS)", cuestionó el chileno.