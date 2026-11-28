MIAMI.- Alejandra Guzmán vivió un nuevo percance de salud durante su presentación del viernes 27 de noviembre en la Arena Ciudad de México, donde sufrió una aparente dislocación de cadera que la obligó a interrumpir el espectáculo y abandonar el escenario en camilla, reportó Univisión.

El incidente ocurrió mientras interpretaba el tema Mírala, Míralo, apenas al comienzo del concierto, como parte de su gira Los Que Nos Quedamos.

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Según videos difundidos en redes sociales, la intérprete se sentó sobre un automóvil que formaba parte de la escenografía y, al intentar levantarse, manifestó que se le había vuelto a salir la cadera.

“Disculpen, se me zafó la cadera. Ay, no sé qué hacer. Creo que necesito un doctor”, expresó ante el público, mientras solicitaba asistencia médica.

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Visiblemente afectada, también lamentó no poder continuar con la presentación: “Me da mucha pena porque tengo todas las ganas de salir a actuar”.

Minutos después, personal médico la atendió y fue retirada en camilla. Su equipo subió al escenario para comunicar la cancelación del espectáculo y ofrecer disculpas al público.

A través de un comunicado difundido este sábado, sus representantes informaron que la artista recibió atención médica especializada y que, afortunadamente, el percance no representó una lesión grave.

Asimismo, aseguraron que continuará con las fechas programadas de su gira. El concierto suspendido será reprogramado y solicitaron a los asistentes conservar sus boletos mientras se anuncian los detalles de la nueva fecha.

Este nuevo episodio ocurre poco más de dos meses después de que la llamada Reina de Corazones sufriera una dislocación de cadera durante una presentación el 19 de septiembre en Boca del Río, Veracruz, una situación médica que también la obligó a cancelar el espectáculo.