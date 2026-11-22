Shakira y Alejandro Sanz cantan juntos La tortura, en un concierto de la cantante colombiana en Madrid.

Los boletos para el primer concierto de Shakira de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, previsto para el 16 de enero de 2027 en el Estadio Monumental Simón Bolívar, se agotaron por completo. Con el mensaje "¡Gracias, Venezuela!", la empresa Mi Tickera, responsable de la boletería, celebró la respuesta del público.

El último concierto de Shakira en Venezuela fue en 2011, en el marco de la gira Sale el Sol World Tour, en el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar.

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Para la segunda fecha, el 17 de enero de 2027 en el mismo recinto, pueden adquirirse los boletos en mitickera.com y en su punto de venta autorizado en el nivel 2 del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT).

Shakira se pronunció hace días en redes sociales respecto a las largas filas que formaron sus seguidores para comprar las entradas de sus dos funciones en el Monumental. "Venezuela, eso es ya, eso es ya. ¡Qué ganas de verlos!", expresó la ganadora de cuatro premios Grammy en sus historias de Instagram.

Descontento por la venta de boletos

El anuncio del regreso de Shakira a Venezuela causó gran expectativa entre sus seguidores, que esperan volver a verla en el país. Sin embargo, el proceso de venta de entradas ha recibido críticas de los usuarios, quienes denuncian problemas de organización, falta de transparencia y presuntas irregularidades.

La primera etapa de venta incluyó una preventa exclusiva para clientes del Banco de Venezuela. No obstante, el enlace se filtró y circuló entre otros compradores, lo que amplió el acceso a la plataforma y ocasionó que buena parte de las entradas más económicas se agotaran en esa fase.

Después, Fénix Entertainment, productora del evento, comunicó que los boletos también estarían disponibles de manera presencial en las taquillas del CCCT y del Estadio Monumental Simón Bolívar, en La Rinconada.

Desde la madrugada del jueves 19 de noviembre, los fanáticos hicieron largas filas para intentar conseguir entradas, pero algunos compradores denunciaron desorganización durante el proceso y cuestionaron que, pocos minutos después de comenzar la comercialización, ya no hubiera disponibilidad de las entradas más baratas.

A los cuestionamientos por la logística se añadieron denuncias sobre presuntas estafas en redes sociales. Los usuarios advirtieron acerca de una cuenta de Instagram, asociada a una página web, que estaría vendiendo boletos para los conciertos de Shakira suplantando a la plataforma oficial Mi Tickera con su logotipo y colores corporativos.

Las entradas tienen costos que van desde los 60 hasta los 650 dólares, distribuidos de la siguiente manera: Piso 4, 60 dólares; Piso 3, 80 dólares; Campo C, 280 dólares; Campo A y B, 320 dólares; 23 de Enero y El Valle, 450 dólares; y Caricuao y Petare, 650 dólares.