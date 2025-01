Alejandro Sanz estrena el sencillo "Hoy no me siento bien" junto a Grupo Frontera

Alejandro Sanz publica el segundo adelanto de su disco, 'Hoy no me siento bien', junto a los mexicanos Grupo Frontera.

MADRID.- El cantante Alejandro Sanz ha publicado Hoy no me siento bien, el segundo adelanto de su disco, junto a los mexicanos Grupo Frontera .

"Hoy No Me Siento Bien ya está disponible y es todo lo que lo que necesitamos para estar bien. Recordatorio para tatuar en el corazón: 'No hay mal que dure pa’ siempre'. Doy por inaugurada la era de cuidarnos", escribió Sanz en la publicación que compartió en Instagram.

Grupo Frontera es uno de los exponentes de la música mexicana, un país 'muy querido y admirado' por Sanz, según explican desde Sony. Precisamente, la agrupación ha trabajado con artistas como Peso Pluma, Shakira, Carin Leon o Bad Bunny.

"Para nosotros trabajar una canción como Hoy no me siento bien con un artista de la talla de Alejandro Sanz nos da mucho orgullo porque le tenemos un respeto infinito. Estamos encantados con el resultado final", aseveraron los intérpretes en un comunicado.

"La fusión de géneros le da una dimensión brutal al tema y el hecho de haberlo podido trabajar mano a mano con él y Edgard nos permitió añadir un trocito de nuestro imaginario musical en la canción de una manera muy natural", agregaron.

FUENTE: Europa Press