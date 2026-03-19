jueves 19  de  marzo 2026
PLATAFORMAS

Netflix niega supuesto conflicto con Meghan Markle y el príncipe Harry

La directora de contenido de Netflix reiteró que la plataforma líder de streaming aún mantiene relación con los duques de Sussex

En esta foto de archivo tomada el 5 de marzo de 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle, duquesa de Sussex, se van después de asistir a los premios Endeavour Fund Awards en Mansion House en Londres.&nbsp;

En esta foto de archivo tomada el 5 de marzo de 2020, el príncipe Harry y Meghan Markle, duquesa de Sussex, se van después de asistir a los premios Endeavour Fund Awards en Mansion House en Londres. 

AFP/Justin Tallis
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, desmintió que la plataforma de streaming mantenga una disputa con el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. Las declaraciones de la ejecutiva surgen luego de que se difundiera que presuntamente los duques de Sussex no les habían informado sobre otros proyectos.

Un reporte de la revista Variety informó el 17 de marzo que Netflix no estaba al tanto de la entrevista que el hijo del Carlos III y su esposa habían concedido una entrevista a Oprah Winfrey en 2021 ni de las memorias del príncipe Harry, Spare, que llegaron a las librerías en 2023.

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Estos hechos supuestamente crearon un malestar en los ejecutivos de la plataforma, lo que llevó a un distanciamiento.

Reacción

No obstante, durante el evento Next on Netflix, el 18 de marzo, Bajaria abordó las especulaciones. "No crean todo lo que leen. Quizás todos deberíamos verificar un poco la información", aseveró.

En este sentido, reiteró que la plataforma líder de streaming aún mantiene relación con los duques. "Tenemos películas en desarrollo con ellos", afirmó.

Igualmente, recordó que Meghan y el príncipe Harry tienen diversos proyectos vinculados al cine y la televisión. "Los acuerdos van y vienen constantemente. Hay acuerdos que no renovamos", agregó haciendo referencia a que las cancelaciones no suponen un conflicto entre las partes.

Por último, rechazó que de los miles de acuerdos que la plataforma mantiene, la agenda setting imponga la cobertura mediática solo de los relacionados con los duques de Sussex. "Se debe a razones obvias... Supongo que no hay ninguna historia interesante al respecto".

Así como Netflix, el equipo de comunicaciones del príncipe Harry y Meghan Markle, refutaron lo expuesto por Variety.

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