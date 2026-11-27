El destacado activista iraní por los derechos humanos y guionista nominado al Oscar, Mehdi Mahmoudian, fue arrestado en su casa de Teherán el miércoles y sus dispositivos electrónicos fueron confiscados por agentes.

Hosein Razzagh, amigo de Mahmoudian y activista iraní radicado en Europa, declaró a la AP que habló por última vez con Mahmoudian por teléfono entre las 2 y las 3 de la madrugada del miércoles sobre un caso de pena de muerte vinculado a las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini.

Razzagh añadió que el guionista no contestó el teléfono y que varios testigos informaron que más de una docena de agentes armados allanaron su casa, lo detuvieron y le confiscaron sus dispositivos electrónicos. Asimismo, indicó que Mahmoudian fue brutalmente golpeado durante su detención.

Las protestas de 2022 se desencadenaron por la muerte de Amini, de 22 años, tras ser arrestada por la policía moral iraní por supuestamente no llevar el velo correctamente. La represión de las protestas, que duró varios meses, dejó cientos de muertos y miles de detenidos.

La detención de Mahmoudian se produjo un día después de que publicara en su canal de Telegram una advertencia de que dos manifestantes encarcelados tras las protestas de Amini corrían el riesgo de ser ejecutados en las próximas 24 horas.

La relatora especial de la ONU, Mai Sato, publicó un mensaje en X ese mismo día sobre el caso de Milad Armoun y Navid Najaran, destacando el temor de que estuvieran "programados para ser ejecutados al amanecer del día siguiente".

Pero el miércoles, Mahmoudian volvió a publicar en su canal de Telegram que, según un abogado y su familia, las sentencias no se habían ejecutado.

Mahmoudian ha hecho campaña abiertamente en favor de los manifestantes encarcelados y de los manifestantes en riesgo de ejecución en Irán, dijo Razzagh, y agregó que las autoridades iraníes "son extremadamente sensibles con los casos de ejecución".

El guionista también fue arrestado en febrero, poco antes de la entrega de los Premios de la Academia, días después de que él y otras 16 personas firmaran una declaración condenando al líder de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, y la violenta represión del gobierno contra los manifestantes tras las protestas masivas antigubernamentales de enero.