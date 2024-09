Aleks Syntek dice que polémica sobre Karol G afectó su carrera

"Era un programa de bromas, de Gabo Ramos. Era puro cotorreo. La sacaron de contexto, como si yo estuviera haciendo una campaña tirando los discos de esta mujer y se me cancelaron conciertos en Colombia, en Estados Unidos, porque la mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos y me afectaron muchísimo".

El cantautor señaló que las personas sacaron de contexto lo ocurrido en el programa, y que entonces aclaró que su música no compagina con él. Agregó que su intención nunca fue ofender a la artista.

“Sé que (Karol G) es muy amada por la comunidad joven, pero no son canciones para alguien de mi edad”.

Polémica

Durante una dinámica en el Podcast más pedido, Syntek debía decidir si se quedaba con el disco de la intérprete de Mañana Será Bonito o lo lanzaba a un inodoro que hay en el set del podcast, o si elegía el de Shakira.

Syntek reflexionó sobre el exitoso álbum de la medellinense y aseguró que no es de su agrado.

"Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad", comentó y acto seguido lanzó la pieza al inodoro que se encontraba a su lado y bajar la válvula.

Aunque solicitó en el aquel momento que no lo cancelaran, los internautas alegaron que prestarse para la actividad solo evidencia el poco respeto que el mexicano siente hacia sus colegas, sin importar si comparte el gusto por un género musical o no.