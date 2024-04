Aleks Syntek causa polémica al tirar disco de Karol G al inodoro

Syntek reflexionó sobre el exitoso álbum de la medellinense y aseguró que no es de su agrado.

"Fíjate que no me entra, porque no me identifico con las canciones. Sé que es amadísima por toda la comunidad de chavos de ahora, pero tendrán que entender que esto no es para alguien de mi edad", comentó y acto seguido lanzó la pieza al inodoro que se encontraba a su lado y bajar la válvula.

“No me vayan a funar, no me vayan a funar”, dijo.

Posteriormente, Aleks abordó que actualmente tampoco se siente a gusto con las composiciones de la barranquillera y que solo la escogió por sus primeros álbumes.

"Esta es la Shakira que extrañamos todos, la que hacía letras bonitas, canciones pop bonitas... pero ya lo nuevo de Shakira no me hace muy feliz”, declaró.

Además, rechazó que parte de la música que Shakira ha lanzado en los últimos dos años ha sido una respuesta a su separación del exfutbolista Gerard Piqué. "Por respeto al papá de mis hijos, no me le iría a la yugular".

En el podcast también habían discos de Gustavo Cerati, Zoé, Danna Paola, Taylor Swift y Belanova, de quienes se expresó con admiración y respeto.

Reacciones en su contra

Pese a su solicitud de no ser condenado por lo que hizo, las redes sociales han ardido tras su accionar. Internautas han catalogado la acción como una muestra del poco respeto que Syntek tiene hacia colegas en la música y consideran que incluso puede ser el reflejo de los celos.

"Qué falta de respeto, aunque no sea de su generación se debe respetar a los artistas por eso la envidia no los deja avanzar”, dijo una usuaria, reseñó El Universo.

No obstante, Gabo Ramos ramos también fue cuestionado y algunos señalaron que la dinámica es ofensiva y desprecia el trabajo de otros, sin importar si es o no del gusto de sus invitados.

"Qué falta de respeto y que poco valor y profesionalismo tienen los artistas que aceptan tu invitación y forman de tu dinámica", dijo otra persona.

Hasta los momentos, ni Karol G nmi Shakira se han pronunciado al respecto.