Aleska Génesis acude a régimen de presentación y defiende su inocencia

"Estoy cumpliendo con todo lo que se me ha pedido. Me han retenido el pasaporte, tengo que presentarme cada quince días. Estoy abierta para que las autoridades y la nueva fiscalía, para que puedan revisar la carpeta lo antes posible y vean todas las pruebas; las pruebas de mi inocencia porque esto es abuso de poder, violencia de género y no le deseo esto absolutamente a nadie", aseveró.

Una vez más, la influencer responsabilizó al empresario Javier Rodríguez Borgio de su situación.

"He sido encarcelada dos veces por la misma razón, por un acto que nunca cometí. Es el exnovio de mi hermana, expareja de mi hermana (Michell Roxana), y como no le puede hacer daño a ella, por eso me lo está haciendo a mí”.

En este sentido, defendió nuevamente su inocencia, aseverando que antes de que ocurriera el robo, e incluso en la fecha del suceso, ella no había estado en México.

"Soy inocente, exijo justicia. Ni siquiera estuve el día en, donde supuestamente, se hizo el robo. Nunca había pisado este país; entonces, ya con esto es suficiente. Estoy acá, con miedo sí, pero no me importa. Estoy dando la cara porque sé que estoy del lado de la verdad, sé de mi inocencia".

Acciones contra Telemundo

La modelo también abordó la forma en la que la producción de Telemundo permitió que las autoridades se la llevaran detenida, destacando que no respetaron sus derechos.

"No sé si fue intimidación; no sé lo que realmente sucedió. Lo que sé es que se violaron mis derechos", comentó.

"Me entregaron sin esperar a que llegaran mis abogados. Siempre tuve el amparo, en mis manos, que me protegía y no me debían llevar presa. No fue visto. Me sacaron de un reality show para entregarme a las autoridades, sin una orden de cateo, y teniendo un amparo; privándome de mi libertad. Por eso exijo que se haga justicia".

Aunque el abogado de Aleska Génesis ha informado que existen suficientes elemento para emprender acciones legales contra la cadena, la venezolana enfatizó que aún no toma una decisión al respecto pues la prioridad es concluir el proceso por el que la retienen en México.

"Necesito primero hacer justicia y luego encargarme de lo demás. Estamos en un proceso. No puedo hablar todavía porque firmé un contrato de confidencialidad (con Telemundo). Debería estar en las galas, allá. Pero por obvias razones, por mi seguridad no estoy asistiendo y estoy tratando de resguardarme".