Aleska Génesis responde acusaciones de Gaby Espino

"Me entristece ver cómo caemos sin darnos cuenta en el juego de este manipulador, donde muchos de sus actos han sido públicos y he recibido agresiones físicas, amenazas, acoso psicológico y cibernético sin parar. En esta oportunidad como él se ha quedado sin argumento y se ha demostrado que es un mitómano, está usando la imagen de su actual pareja para desacreditarme y acusarme de un hecho sin sentido", comentó Aleska.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Genesis Aleska (@aleskagenesis)

Asimismo, la también venezolana y empresaria aseguró que nunca le pagó 300.000 dólares a Cabrera para hackear la cuenta de Espino, y agregó que el influencer solo la contactó para que trabajaran juntos en un proyecto, pero ella rechazó la oferta porque no le inspiró confianza.

"Tuve mis diferencias con él porque llegué a saber que era un estafador y un mentiroso. No me sorprende que esté con mi ex detrás de todo esto", agregó.

Espino responde a las críticas

Luego de la difusión de su denuncia, muchos han criticado y rezado la postura de Gaby Espino ante la situación; sin embargo, aseguró que mantuvo el silencio por meses, mientras escuchaba cómo su nombre era nombrado en escenarios que no son reales y destacó que era momento de poner un límite.

“Desde hace 2 meses he visto como me han nombrado en entrevistas, una y otra vez, intentando dejar mal parado mi nombre, y aun así, me mantuve al margen con respecto a ella, no hablé, no reclamé, no me defendí incluso y no la nombré. ¡Basta! Pido respeto, porque yo jamás me he metido con esas personas ni con nadie. Y no tiene derecho a nombrarme metiéndome en sus problemas no resueltos, en los que no tengo absolutamente nada que ver", manifestó.