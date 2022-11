Gaby Espino denuncia que quieren 'hackear' su Instagram

Asimismo, Gaby Espino trajo a colación el conflicto legal y mediático entre su expareja, Miguel Mawad, y la modelo Aleska Génesis Castellanos, también exnovia del empresario venezolano y del cantante Nicky Jam.

"Yo he tratado de mantenerme al margen de todo lo que está pasando a nivel mediático y eso no quiere decir que no me esté defendiendo; sí me estoy defendiendo, pero por la vía legal, con mis abogados, pero ya llegaron a un límite, esto no lo voy a permitir. La gente que me conoce sabe que tengo muchísimos años creando una comunidad en redes sociales y quiero responsabilizar, si algo pasa con mi cuenta, el único responsable es el señor Yao Cabrera junto con las tres hermanas Castellanos", sentencio la presentadora molesta.

Las pruebas presentadas por Gaby Espino muestras que presuntamente las hermanas Castellanos habrían pagado al influencer de origen uruguayo la cantidad de 25 mil dólares para cerrar su cuenta de Instagram.

Por ahora, las personas denunciadas no se han pronunciado al respecto.

¿Qué pasó entre Miguel Mawad, Gaby Espino y Aleska Génesis Castellanos?

Los venezolanos Miguel Mawad y Aleska Génesis fueron parejas aproximadamente cuatro años. Tras la ruptura sentimental, la modelo inició una relación con el reguetonero Nicky Jam en 2020, pero siete meses después terminaron.

Por otra parte, el empresario Miguel Mawad y Gaby Espino comenzaron un noviazgo que finalizó aproximadamente hace seis meses. El venezolano regresó con Castellanos, pero la reconciliación fracasó y desde entonces han surgido conflictos y escándalos legales.