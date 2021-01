Alexa Martin revela que su rol en "Falsa Identidad" fue un reto

Es así como la actriz mexicana se convirtió en el nuevo rostro de Falsa Identidad, en la piel de Victoria Lamas, una abogada que ahora, en la segunda mitad de la nueva temporada de Falsa Identidad, luce un nuevo rostro tras someterse a una cirugía plástica para adquirir una nueva identidad, y de esa manera enfrentar a sus enemigos infiltrándose en una red de tráfico humano que intenta desmantelar.

“Por un lado fue complicada la parte de no poder crear el personaje desde cero como yo me lo imaginaba, sino que tuve que respetar ciertos códigos y líneas que ya tenía. Pero los directores me dieron la oportunidad de aprovechar este giro que tiene la historia, porque al cambiarse la cara es como un quiebre que tiene en su vida. Entonces decidimos darle un giro total a su personalidad, incluso su forma de hablar es completamente diferente, porque también entra en otra identidad como parte del juego y de lo que quiere lograr, así que cambia todo en ella para que nadie pueda reconocerla”, expuso Alexa Martin, durante una entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS, que concedió vía telefónica desde la Ciudad de México, donde vive con su familia y donde se grabó la serie.

A pesar del reto que le impuso unirse al elenco de esta historia, Alexa Martin no pudo resistirse ante los encantos del personaje con el que dijo sentirse identificada.

“Todo me sedujo, desde que se supe quién era Victoria Lamas, me gusto mucho toda esa dinámica de darle ese giro. Es abogada y a mí ese tema de las leyes también me gusta. Eso fue algo que me llamó la atención de este personaje. Me encantó que es una mujer muy valiente, fuerte y decidida, y que lucha por terminar con la red de trafico de personas, que es un tema bien fuerte en la vida real”, expresó.

Alexa Martin _PhotoCredit_PabloSolano_IMG_6085.JPG La actriz mexicana Alexa Martin. Pablo Solano/ Cortesía/ Telemundo vía H+M Communications

“Es una mujer con sus objetivos muy claros; sabe lo que quiere, es fuerte y le gusta ayudar a los demás. Y creo que esas son características que también tengo”, agregó.

Sobre si le pidió ayuda a Dulce María, la antigua protagonista de Falsa Identidad, para encarnar el personaje, Alexa Martin comentó:

“Hablamos después, no antes, porque coincidieron las grabaciones. Ella seguía grabando unas cosas, yo empecé a grabar otras, entonces no hubo tiempo. Pero la producción y los directores si me explicaron cómo estaba el personaje y lo que era importante que siguiéramos. Con eso fue suficiente para poder hacer esta combinación del personaje”.

Nuevos tiempos en el set

En cuanto a las grabaciones de la segunda temporada de Falsa Identidad, ya finalizó pero se realizaron siguiendo nuevos protocolos para evitar los contagios en el set por coronavirus.

“Ya terminamos las grabaciones, pero me tocó grabar en medio de la pandemia y fue más complicado, porque había que hacerse la prueba dos veces por semana; había que tener el tapaboca puesto todo el tiempo. El único momento en el que no los quitábamos era cuando estábamos grabando. Entonces pues sí se hacen más complicados los ensayos con un tapaboca y el estar haciéndose las pruebas no es muy agradable. Pero son nuevas políticas de seguridad que hay que seguir porque es la única forma de seguir con este trabajo”, dijo Alexa Martin.

falsa identidad .jpg Imagen de las grabaciones de la segunda temporada de Falsa Identidad. Cortesía/ Telemundo vía H+M Communications

Y es que la idea de mantener la distancia en un set de grabación es inimaginable, cuando se trata de transmitir verdad a través de cualquier historia que quiera contarse.

“Es muy complicado, porque no puede haber distanciamiento. Como actores tenemos que estar muy cerca. A veces tocan escenas de besos, entonces hay que estar haciéndose las pruebas. Claro que el virus está ahí y la gente se contagia, pero gracias a las pruebas podemos saberlo a tiempo para evitar contagios”.

Amor en el set

Fue justamente en un set de grabación, pero no grabando escenas románticas, que Alexa Martin conoció a su esposo, el actor Erick Chapas, con quien coincidió en Un escenario para amar (2014), producción de Azteca TV en la que encarnaron a un par de hermanos.

“Pues éramos hermanos en esa telenovela y no teníamos escenas románticas, pero teníamos muchas escenas juntos. Entonces fueron muchas horas de convivencia. Nos conocimos, nos hicimos muy amigos primero y después surgieron las cosas. Así que creo que más que nada fue la convivencia en ese proyecto”, comentó sobre cómo surgió la química entre ambos.

La pareja, que ya tuvo a su primogénito, el pequeño Lorenzo de apenas un añito, también tiene un negocio en común: juntos hacen croquetas de jamón y las venden en la capital azteca.

“Nuestro negocio surgió a principio de la pandemia cuando vimos que las cosas iban a parar. Y como nos gusta tanto la cocina y las croquetas nos quedaban muy bien, entonces en la cuarentena tuvimos el tiempo y va bastante bien. Estamos muy contentos”, contó Alexa Martin, quien se declaró amante de la gastronomía japonesa.

“Tenemos una página por Instagram se llama La croqueta. Subimos las fotos y por ahí las personas hacen sus pedidos, por ahora solo en la Ciudad de México”, agregó la nueva protagonista de Falsa Identidad.

Además de emprender un negocio junto a su esposo, Alexa Martin también aprovechó el pasado año para aprender a priorizar.

“Creo que el mayor aprendizaje que me deja esta pandemia es que me di cuenta de quién realmente quiero cerca de mi vida, quienes son importantes porque ahora hay que elegir, no podemos ver a tanta gente. No es necesario tener cerca a tanta gente, sino que hay que saber quienes realmente valen la pena”, manifestó.

“Tuve tiempo para pensar en mí y en cuáles proyectos quiero. Fue un año de introspección, de decidir qué es lo que quiero en mi vida. Y creo que lo logré este 2020. Entonces en ciertos puntos considero que fue un gran año”.

En cuanto a lo que viene después de Falsa Identidad, dijo querer explorar su vis cómica. Y ya está "cocinando" algunos proyectos de los cuales aun no puede revelar detalles.

“Estoy abierta a cualquier protesta, pero me gustan mucho los proyectos de acción y me gusta mucho hacer comedia. Si se presentara algún proyecto de comedia, estaría muy contenta. Tenemos por ahí algunos proyectos que aún no están cerrados, por eso no puedo adelantar nada”.