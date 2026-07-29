Alexandra Gómez: la estratega venezolana que está cambiando el entretenimiento latino

MIAMI.- Desde Miami, la estratega venezolana Alexandra Gómez ha desarrollado una trayectoria que combina periodismo, relaciones públicas, branding y comunicación estratégica, un perfil poco común en la industria del entretenimiento latino y cada vez más demandado por artistas, sellos discográficos y compañías.

Su recorrido profesional comenzó con el periodismo. Graduada con honores de la Universidad de Miami en Communications e International Studies, con un minor en Journalism, Gómez encontró en la cobertura editorial una oportunidad para entender cómo se construyen las historias que finalmente conectan con el público.

Después de entrevistar a artistas como Pipe Bueno, Kapo, Brray, GALE, DND y Kobi Cantillo, comprendió que la comunicación no podía limitarse a promover un lanzamiento. Detrás de cada proyecto existía una estrategia mucho más amplia: definir qué historia contar, cómo contarla y, sobre todo, por qué debía importarle a la audiencia.

Relaciones Públicas

Con esa visión transitó hacia las relaciones públicas y el posicionamiento estratégico, ocupando cargos en compañías como Allied Global Marketing, GreenRoom PR, Miami Marlins y Red Squid Studios, donde fortaleció su experiencia en comunicación corporativa, marketing de entretenimiento y desarrollo de marca.

Hoy, como PR Lead de BRESH Miami, una de las plataformas de entretenimiento latino con mayor reconocimiento internacional, lidera la estrategia de comunicación, las relaciones con medios y la construcción de la narrativa pública de la marca en uno de los mercados más competitivos para la industria musical.

Fundadora

Como fundadora de Eclipse Media, Gómez también ha construido un medio independiente enfocado en entretenimiento latino que ha superado el millón de visualizaciones en plataformas digitales, demostrando que el periodismo y la estrategia no tienen por qué operar desde lugares opuestos. Esa doble perspectiva le permite comprender tanto las necesidades de los medios como los objetivos de las marcas y los artistas.

Su trabajo la ha llevado a participar en algunos de los momentos más relevantes de la música latina reciente, acompañando estrategias de comunicación para lanzamientos y eventos de artistas como Manuel Turizo, Mau y Ricky, Mike Bahía, Ivy Queen, Yandel, Marcelo Rubio, Alleh & Yorghaki y Kapo, además de la conferencia de prensa de Rauw Alejandro para Cosa Nuestra.

Asimismo, ha sido invitada de manera recurrente a espacios como Billboard Latin Music Week, Billboard Latin Music Awards, Latin GRAMMY Week y Premios Lo Nuestro, escenarios donde convergen ejecutivos, sellos discográficos, representantes y creadores que definen buena parte del rumbo de la industria.

Redes de contacto

Más que acumular presencia en estos encuentros, Gómez ha construido una red de relaciones basada en credibilidad, una característica que considera indispensable en un entorno donde la confianza continúa siendo el principal activo profesional.

"La comunicación dejó de ser una función de apoyo para convertirse en una herramienta estratégica de negocio. Hoy una buena narrativa puede abrir oportunidades comerciales, fortalecer una marca y prolongar la relevancia de un artista mucho después del lanzamiento de un proyecto", afirma.

Su visión refleja un cambio que empieza a consolidarse en la industria del entretenimiento: el protagonismo ya no pertenece únicamente a quienes crean la música, sino también a quienes logran que esas historias encuentren el contexto adecuado para conectar con millones de personas.

En un mercado donde la atención es uno de los recursos más escasos, profesionales capaces de integrar periodismo, branding, relaciones públicas y estrategia digital están redefiniendo la manera en que las marcas construyen valor.