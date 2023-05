Alexis Valdés: "De este lado del exilio estamos desunidos"

- ¿Cómo surge este tema, en el que uniste tu voz a la de Haydée Milanés y a la de Pablo Milanés?

Es la nostalgia. Creo que fue Machado quien dijo: mi patria es mi infancia, esas calles donde corriste, la mata de mango de la abuela, una carriola, unos patines, tus sueños, tu bicicleta, el televisor viejo. Fíjate que cuando a veces hacemos humor y nos reíamos de la miseria que teníamos, siempre hay un punto de nostalgia, te puedes reír o te puedes emocionar con esas mismas cosas. Aunque hubiera pobreza, ahí había algo de ternura, de magia, que yo creo que cuando eso lo conviertes en versos, la gente dice: ¡wow!, ese soy yo, eso tiene que ver conmigo.

Yo no sé cómo surgen las canciones, eso no lo puedo explicar. Las canciones me asaltan, me doy cuenta en el momento que tengo una canción en la cabeza, a veces la busco, puede ser con una guitarra. Me paso mucho rato en la casa con la guitarra, ahora un poco menos porque tengo la muñeca un poco así de tanto tocar y escribir.

Pero me pongo con la guitarra y surgen unos acordes o unas notas. Y ahí me pongo a jugar con una melodía y de momento salen unas palabras, esa es una manera que es un poco más consciente. Pero a veces voy manejando y me viene un coro, un estribillo, un primer verso y ya sigo y no puedo parar, no sé por qué.

- Cuéntanos sobre el proceso de grabación

Fue complicado. Escribí esa canción cerca a la fecha de las manifestaciones del 11 de julio (2021), la escribí bastante rápido, es una canción de esas que te salen rápido. En ese tiempo me escribía bastante con Haydée Milanés que estaba en Cuba, nos escribíamos por comunión de ideas, de pensamiento, pero también porque somos fans uno del otro, habíamos hecho clic. Estaban los tiempos revueltos en Cuba y estábamos todos ilusionados, pensábamos que habría un cambio.

Y le mandé la canción, le pareció muy bonita, me dijo: vamos a grabarla. Yo había escrito unos versos y el coro, se iba a hacer la canción pero cuando estábamos dispuestos a grabar, que estábamos hablando de quién iba a hacer la instrumentación, sentí, no puedo explicar cómo, es como un rayo que te viene, que tenía que escribir unos versos más. Y le dije: sentí que esos versos los debe cantar tu padre. Y me dijo: habla con él.

Entonces le escribí a Pablo, siempre tuvimos una relación, en los últimos 15 o 20 años de una vez que me lo encontré en España y quedamos muy conectados, ya viviendo yo fuera. Y me dijo: mándamela. Él siempre muy cariñoso, le mandé la canción y como al segundo día me mandó un mensaje muy sencillo, con mucha ternura, decía: mijo está muy bonita, la vamos a hacer. Y yo dije: ¡wow!, voy a grabar con Pablo Milanés.

Grabar en Cuba era complicado con todas las presiones, ya en esos tiempos en los que salir a la calle era complicado. Pablo tenía que grabar en España, estaba enfermo, yendo cada rato a hacer diálisis, en ese proceso complicadísimo que tenía que encontrar un hueco entre sus conciertos y sus problemas de salud, pero lo hizo.

Lo más fácil fui yo, que grabé aquí. Fue un proceso bello.

- En cuanto a Cuba, ¿deberíamos de estar más unidos los cubanos de aquí y de allá? ¿Cómo podría suceder eso?

Los líderes de opinión y políticos, sin ceder en sus principios y posiciones, siendo consecuentes y defendiendo lo que creen, deberían siempre ser más tolerantes y dialogar más.

Creo que es la única manera, vivimos en un momento muy polarizado donde cuando planteas esto parece que tu postura es débil, pero no hay nada más fuerte que dialogar. Es más fácil pelear, es más fácil disparar, lo difícil de verdad es sentarse a hablar, sin miedo a que el otro te convenza o a que el otro cambie tu punto de vista.

El problema de Cuba es que no convivimos, que no lo hemos logrado, y sé que es terrible. También, de este lado del exilio estamos desunidos, peleando.

Yo entiendo que la gente quiera salir, porque yo también salí, porque quieres una situación más próspera, pero yo digo que hay mucha manipulación y oportunismo, se pone el interés personal por encima de todo. Y mientras estemos así, no tendremos patria.

Si todos fuéramos un poquito como Martí, estaríamos mejor todos. Dije Martí, pero también puedo decir Gandhi, que cambió un país entero, sacó a la India del colonialismo inglés y no ofendió a nadie, o Mandela. Para mí esa son la gente grande. A mí los bocones, los gritones, los alborotados, nunca me han gustado porque no me los creo. Yo me creo a la gente grande, mesurada, tranquila y generosa.

Me acuerdo de Luis Manuel Otero. Hay que acordarse siempre de él y de Maykel Osorbo, dos muchachos valientes, generosos, amables, honestos, creativos, que se la jugaron dentro de Cuba. Yo me quedo con esos, esos son mis Martí, esos son mis cubanos.

Alexis Valdés se presenta este viernes 12 de mayo, a las 8:30 pm, en el Flamingo Theater Bar. Se trata de un stand-up comedy show en el que el actor y el comediante se apoya de sus personajes Cristinito y Nereida para entretener al público.

“Es una noche para todos los que son fans de Cristinito y Nereida y para quienes les gusta el stand-up comedy y tengan ganas de reírse en directo”, dijo Valdés.

Para boletos visite el portal 1234ticket.com.