jueves 3  de  septiembre 2026
MÚSICA

En imágenes: El color y sabor latino destacan en la pasarela de Premios Juventud

El recinto de Starlite ha desplegado la alfombra roja y se ha puesto sus mejores galas, por segunda vez este verano, para recibir a los artistas invitados y nominados a los Premios Juventud

Marc Anthony y su pareja, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, posan a su llegada a la alfombra roja de Premios Juventud 2026, que se celebran en Marbella, España.&nbsp;

Marc Anthony y su pareja, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, posan a su llegada a la alfombra roja de Premios Juventud 2026, que se celebran en Marbella, España. 

EFE / Jorge Zapata
La cantante venezolana Elena Rose posa a su llegada a la alfombra roja de los Premios Juventud, que se celebran en Marbella, España.

La cantante venezolana Elena Rose posa a su llegada a la alfombra roja de los Premios Juventud, que se celebran en Marbella, España.

EFE / Jorge Zapata
El actor y productor malagueño Antonio Banderas posa a su llegada a la alfombra roja de Premios Juventud 2026, que se celebran en Marbella, España.

El actor y productor malagueño Antonio Banderas posa a su llegada a la alfombra roja de Premios Juventud 2026, que se celebran en Marbella, España.

EFE / Jorge Zapata
La cantautora Lena Burke en la alfombra roja de Premios Juventud.&nbsp;

La cantautora Lena Burke en la alfombra roja de Premios Juventud. 

EFE
La cantante colombiana Greeicy Rendón posa a su llegada a la alfombra roja de Premios Juventud 2026, que se celebran en Marbella, España.

La cantante colombiana Greeicy Rendón posa a su llegada a la alfombra roja de Premios Juventud 2026, que se celebran en Marbella, España.

EFE / Jorge Zapata
Los artistas Marta Sánchez y Carlos Baute a su llegada a la alfombra roja de los Premios Juventud, que se celebran Marbella, España.&nbsp;

Los artistas Marta Sánchez y Carlos Baute a su llegada a la alfombra roja de los Premios Juventud, que se celebran Marbella, España. 

EFE/ Jorge Zapata
El cantante Elvis Crespo y su pareja, Mabel Jáquez Alcántara.

El cantante Elvis Crespo y su pareja, Mabel Jáquez Alcántara.

EFE
El cantante y compositor colombiano Camilo y su mujer Evaluna posan a su llegada a la alfombra roja de los Premios Juventud, que se celebran en Marbella, España.

El cantante y compositor colombiano Camilo y su mujer Evaluna posan a su llegada a la alfombra roja de los Premios Juventud, que se celebran en Marbella, España.

EFE / Jorge Zapata
Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz, posan en la alfombra de Premios Juventud, en Marbella, España.&nbsp;

Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz, posan en la alfombra de Premios Juventud, en Marbella, España. 

EFE
La presentadora Alejandra Espinoza en la alfombra roja de los Premios Juventud.&nbsp;

La presentadora Alejandra Espinoza en la alfombra roja de los Premios Juventud. 

EFE
El cantante boricua Yandel.&nbsp;

El cantante boricua Yandel. 

EFE
El estilista y presentador Jomari Goyso.

El estilista y presentador Jomari Goyso.

EFE

MARBELLA.- La alfombra roja de los Premios Juventud se ha convertido este jueves en una rutilante pasarela de color con mucho sabor latino por el que han pasado jóvenes promesas y talentos consagrados de la música como Elvis Crespo, Ana Mena, Marc Anthony o La Oreja de Van Gogh.

El recinto de Starlite ha desplegado la alfombra roja y se ha puesto sus mejores galas, por segunda vez este verano, para recibir a los artistas invitados y nominados a los Premios Juventud, que desembarcan por primera vez a España de la mano de la cadena de televisión latinoamericana UnivisiónTelevisa.

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Numerosas caras del mundo de la música, el espectáculo, el cine y la televisión han caminado este jueves por una alfombra, que ha servido de antesala a la vigésimo tercera edición de una gala que pone en valor la cultura y la música latina y a sus nuevos representantes.

A partir de las 17:00 horas la pasarela instalada a la entrada del auditorio de La Cantera de Nagüeles ha sido un no parar; y uno tras otro han ido desfilando por ella los invitados a esta nueva edición de unos premios que sirvieron de catapulta a artistas que hoy llenan estadios como Karol G, Maluma o Bad Bunny.

Entre los primeros en llegar a la gala, el productor y cantante puertorriqueño DÍA, que lo ha hecho vestido para la ocasión con chaqueta y flor grana en la solapa y quien ha confesado a EFE que prepara una colaboración con “el canario”, presumiblemente refiriéndose a Quevedo, que también ha acudido a los premios.

Manuel Carrasco, con camisa oscura, igual que Elvis Crespo, con pantalón corto, y Quevedo han posado para los fotógrafos pero han evitado hacer declaraciones a la prensa.

Quienes han pasado con menos prisa y se han parado a conversar han sido Camilo, primero, y Antonio Banderas, después, que ha acudido sin su pareja, la modelo alemana Nikol Kimpel.

Camilo, que ha llegado de la mano de su mujer y madre de sus hijas, Evaluna, estrena este mismo jueves un tema de su nuevo trabajo, que verá la luz en solo unas semanas.

También juntos y derrochando sintonía han llegado Carlos Baute y Marta Sánchez, que han destacado del éxito que sigue teniendo el tema que grabaron juntos hace décadas y que sigue soñando con fuerza a pesar de los años.

También los componentes de La Oreja de Van Gogh, galardonados en los Premios Juventud como Actores del Cambio por su compromiso social, se han mostrado felices de recibir el cariño del público y han avanzado que el año que viene regresarán de gira a Latinoamérica.

Poco a poco han ido llegando el resto de invitados y los demás premiados como Actores del Cambio en esta edición, el cantante estadounidense Marc Anthony, actor, el actor malagueño Antonio Banderas, y el rapero puertorriqueño Yandel.

Una de las sorpresas de la tarde ha sido el premio, que no se había anunciado, a la presidenta y cofundadora del grupo Starlite, Sandra García Sanjuan, que no ha podido evitar mostrar su alegría tras recibirlo.”Hoy lo pongo en la mesita de noche”, ha dicho al respecto.

FUENTE: EFE

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