Alicia Machado y El Puma liman asperezas en final de "Top Chef VIP 3"

"Quiero llamar aquí a Alicia Machado, ven aquí amor. Este capítulo se cierra aquí pero con amor. Yo a Alicia siempre la he querido, mi familia también y si tengo que pedirte disculpas porque hice algo indebido te ruego me perdones", le dijo el intérprete a Machado.

La actriz no pudo contener las lágrimas y le dio un emotivo abrazo al cantante, al tiempo que también le pedía disculpa por su comportamiento.

El jurado y el equipo de celebridades que integró la temporada celebró la madurez de ambos.

Previo al momento, Machado confesó que ella le había expuesto su disculpa a El Puma, pero que este aún no se las había aceptado.

Polémica

En semanas pasadas, el cantante venezolano y la exreina de belleza protagonizaron un incómodo momento en el reality de cocina de Telemundo. Todo comenzó cuando ambas estrellas tuvieron que competir juntas en una prueba; y al no tener claro un procedimiento, Alicia solicitó que le fuera explicado nuevamente.

Ante esto, El Puma comentó: "Ya empezó el kínder".

Las palabras despertaron el enojo de la también actriz, quien respondió de forma tajante: "A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches".

Seguidamente el cantante le pidió que no inventara 'cosas raras', y ella agregó: "Tú tampoco te pongas a inventar cosas raras y quiero que me hagas caso porque no quiero perder".

- "¿Tú me estás regañando?", le preguntó el cantante.

- "No, te lo estoy diciendo y advirtiendo", aseveró Machado.

La actitud de la modelo venezolana fue rechazada inmediatamente por miembros del programa.

Reacciones

Días después de lo sucedido, el intérprete abordó la polémica en el programa matutino Hoy Día y señaló que no tenía nada que perdonar.

"Yo no tengo nada que perdonar, porque yo no me sentí frustrado", señaló. "Sucedió lo que sucedió, el problema para el que te ofende es de la otra persona, no mío. Yo no estoy en deuda, pero tampoco puedo ser hipócrita de propiciar un acercamiento y un abrazo cuando no lo siento", agregó el cantante de 81 años.

José Luis Rodríguez también manifestó la razón por la que no respondió a la actitud de Machado.

“Nosotros somos espejos. Si yo soy un espejo que me reflejo en cualquier persona y la persona en mí, todo lo que tú piensas, dices y haces lo recibes, sea malo o sea bueno… ¿Cómo voy a disparar yo cosas negativas si sé que me van a llegar? Es una ley de atracción y es kármico todo eso”.

Por su parte, Machado dijo a la revista People en Español que pese a la discusión que surgió en el programa, ella mantiene una buena relación con el cantante.

"Con respecto al Puma esa es una relación de muchos años, de mucha amistad, de mucha familia. Yo no le permití ni a la producción ni a mis compañeros ni al público, ni se lo voy a permitir tampoco a los medios que se metan ahí… Yo siempre he tratado de proteger mi vida personal de mi trabajo. Estoy en todo mi derecho. Y yo tengo una relación con El Puma muy bonita, de mucho amor, de mucha amistad, de muchos años; no solamente con él, con su familia, con su esposa, con su hija. Ahí pasó algo que se le dio más relevancia de lo que realmente tuvo. Él y yo seguimos teniéndonos mucho cariño, mucho afecto".