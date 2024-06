El Puma aborda su experiencia en Top Chef VIP y la polémica con Alicia Machado

El intérprete de Agárrense de las manos destacó que estar en el reality no es un trabajo sencillo, pues la exigencia de la competencia es elevada. "(Fue) Duro, 10 horas diarias, pero prohibido quejarse y prohibido olvidar, fue maravilloso para mí y yo les decía a los muchachos, ‘mira, aquí no pierde nadie nada, aquí todo es ganancia", dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Hoy Día (@hoydia)

Igualmente, destacó que aprendió a cocinar de la mano de los mejores chef y mientras conocía lugares extraordinarios.

También reconoció el esfuerzo y el trabajo de quienes día a día trabajan en un restaurante.

“Uno va al restaurant muchos años de su vida, ahora sé realmente lo que pasa en la cocina, que es una cosa de mucha atención y vibración y gritos para que salga un plato bien hecho y bien presentado, mis platos eran feos pero sabrosos”.

Impasse con Alicia Machado

Previo a su eliminación, El Puma y Alicia Machado protagonizaron un momento trascendental durante una competencia.

Todo comenzó cuando ambas estrellas tuvieron que competir juntos en una prueba; y al no tener claro un procedimiento, a lo que el cantante reaccionó y Machado molesta respondió: "A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches".

Posteriormente, Rodríguez y Alicia mantuvieron un intercambio de palabras, momento en el que la actriz le dijo de forma tajante que ella estaba dispuesta a ganar y que él debía hacerle caso.

- "Quiero que me hagas caso porque no quiero perder", dijo Alicia.

- "¿Tú me estás regañando?", le preguntó El Puma.

- "No, te lo estoy diciendo y advirtiendo", aseveró Machado.

- "No, no, no. Así no Alicia. Relájate", solicitó El Puma.

La situación fue rezada por sus compañeros, los jueces y la opinión pública, quienes aseveraron que la exreina de belleza no sabe respetar a las personas de la tercera edad. Ante esto, el artista venezolano aseveró que el momento, pese a ser amargo, no tiene importancia en su vida.

Embed

"Yo no tengo nada que perdonar, porque yo no me sentí frustrado", señaló. "Sucedió lo que sucedió, el problema para el que te ofende es de la otra persona, no mío. Yo no estoy en deuda, pero tampoco puedo ser hipócrita de propiciar un acercamiento y un abrazo cuando no lo siento", agregó el cantante de 81 años.

José Luis Rodríguez también manifestó la razón por la que no respondió a la actitud de Machado.

“Nosotros somos espejos, si yo soy un espejo que me reflejo en cualquier persona y la persona en mí, todo lo que tú piensas, dices y haces lo recibes, sea malo o sea bueno… ¿Cómo voy a disparar yo cosas negativas si sé que me van a llegar? Es una ley de atracción y es karmático todo eso”.

Por último, agradeció a Telemundo por la invitación y envió unas palabras a sus excompañeros.

“Le agradezco a Dios, a la vida, a Telemundo por haberme hecho partícipe de esta cosa tan hermosa que es la gastronomía, que yo desconocía por completo, y mi vida va a ser, por supuesto, antes y después de Top Chef VIP. Es una bendición para mí el haber estado acá y compartir con ustedes. Los amo”.