Rechazan trato de Alicia Machado a El Puma en "Top Chef VIP"

Ante esto, El Puma comentó: "Ya empezó el kínder".

Las palabras despertaron el enojo de la también actriz, quien respondió de forma tajante: "A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches".

Seguidamente el cantante le pidió que no inventara 'cosas raras', y ella agregó: "Tú tampoco te pongas a inventar cosas raras y quiero que me hagas caso porque no quiero perder".

La situación se puso aún más tensa.

- "¿Tú me estás regañando?", le preguntó el cantante.

- "No, te lo estoy diciendo y advirtiendo", aseveró Machado.

- "No, no, no. Así no Alicia. Relájate", solicitó El Puma.

Reacciones

La actitud de la modelo venezolana fue rechazada inmediatamente por su compañero Pancho Uresti, quien manifestó en el programa que esa no era manera de hablarle a alguien mayor.

"No se vale, es un señor. Desde que estábamos chiquitos nos enseñaron a respetar a los mayores y creo que hoy sí perdiste la cabeza", comentó el intérprete.

Posteriormente, José Luis Rodríguez enfatizó que Machado erró con su actitud. "A Alicia hay que aceptarla tal y como es, pero en este caso se comenzó mal…".

Sin embargo, la polémica ha despertado la molestia de varias figuras de la industria del espectáculo, incluyendo la hija del cantante Liliana Rodríguez.

"Esto es deplorable e inadmisible. Las canas se respetan. Espero que Telemundo tome cartas en el asunto porque el mensaje es nefasto 'búrlate, mofa, irrespeta a las personas de la tercera edad y serás premiada", comentó la actriz en una publicación que Telemundo compartió en Instagram para que los televidentes dieran su opinión al respecto.

Igualmente, la actriz venezolana Gaby Spanic compartió en redes sociales un mensaje dedicado a El Puma.

"Este post es un homenaje a la trayectoria de El Puma. Como venezolana y mujer hispana sé del cariño y el respeto del público a una de nuestras grandes figuras de la música y el espectáculo. También soy cristiana y la palabra dice que 'los humillados serán exaltados'. A veces, el rating no perdona las canas en el medio, que no son más que talento acumulado y labrado con esfuerzo. Arriba Puma, y aunque el amor entra por la cocina, las injusticias también se gratinan con el aplauso y al final eso es lo que vale y cuenta. Gracias por la cátedra de humildad y respeto que nos diste a todos", escribió junto a un video en el que se ve la imagen del cantante y se escucha su tema Agárrense de las manos.

Sobre la controversia, Machado se ha defendido diciendo: "La gente cuando recibe una orden lo toma como una ofensa o como una agresión y no es así y ya a estas alturas de la competencia pues qué pena pero yo quiero ganar".