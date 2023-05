Alix Aspe se despide de Miami para vivir en México

"Acompáñenme a arreglarme para ir a sacarme mi foto del pasaporte. ¡Qué cara!. ¿Qué pasaporte voy a sacar?, pues el mexicano... lo estoy sacando porque se me venció y porque me voy a ir a vivir a México unos meses", develó la mexicana en su Instagram.

"Después de casi nueve años de estar alejada de mi familia, creo que es un buen momento para volver. A veces, nos pasa que se nos olvidan las cosas importantes de la vida. Lo más importante para mí, en este proceso, es estar con la gente que amo", agregó.

Asimismo, Alix Aspe compartió a sus seguidores un consejo que le dio su psicóloga ante los cambios que vive en su vida personal y profesional.

"Cuando uno está pasando por procesos de cambios, lo mejor es estar con tu familia y estar con la gente que te quiere. Es emocionante, pero también es raro. Tiempo sin vivir en México. Estoy abrazando todos los cambios que vienen y mi psicóloga me contó ayer (miércoles) que las elecciones y decisiones del alma a veces creemos que tenemos el control, pero allá arriba alguien tiene un mejor plan; así es que hay que confiar", comentó la ganadora de un Emmy Award Winner.

"Poniendo todo en las manos de Dios, del universo... Aprendizaje del día de hoy: confiemos en las decisiones del alma", añadió.

El pasado 2 de mayo, Alix Aspe confirmó su salida del programa La mesa caliente y de Telemundo.

"Ustedes han sido testigo de que en las últimas semanas han sido de grandes cambios y decesiones en mi vida. Ya no me verán más en La mesa caliente y en Telemundo. Como bien saben, esto es un negocio y al momento de negociar mi contrato no pudimos llegar a un acuerdo. Estoy bien, estoy segura y estoy muy ilusionada por todo lo que viene. Con más ganas que nunca de comerme el mundo y llegar a mi máximo potencial", informó.

La presentadora aprovechó el comunicado para agradecer a la cadena hispana por la experiencia profesional que vivió en los últimos ocho años; a su vez, destacó la amistad entre su colegas de La mesa caliente.

"Ciclos terminan, ciclos comienzan y después de ocho años en Telemundo valoro cada experiencia y cada aprendizaje, y más que nada a todos mis compañeros, que ahora son mis amigos y han hecho de este camino algo maravillo. A Gigi (Giselle Blondet), a Vero (Verónica Bastos) y a Myrka (Myrka Dellanos), gracias por ser el mejor ejemplo, saben que las amo con mi alma", dijo Alix Aspe.

"Por lo pronto, aquí seguimos siempre conectados y eso nunca va a cambiar. Les agradezco todos esos mensajes de apoyo, de amor y se los regreso con todo mi corazón. Los quiero mucho y les mando un beso enorme", finalizó.

