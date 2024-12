Aly Sánchez: "Yo fui esa niña que veía lejos el éxito"

“Es un show súper lindo, mi combo completo. Es completamente diferente a lo que hago en Flamingo [Theater Bar], que es todo humor. Aquí mezclo de dónde vengo, lo que he pasado para lograr llegar hasta donde he llegado. Quise contar un poquito de mi historia, sobre todo, para esas niñas que no viven aquí en EEUU, que quizás están en algún pueblito de cualquier país, no necesariamente tienen que ser de Cuba, pero que tienen un sueño y piensan que no pueden cumplirlo. Y yo les demuestro que sí pueden”, expresó Aly Sánchez, quien abrió las puertas de su hogar a DIARIO LAS AMÉRICAS.

“Les cuento mi vida en unas cápsulas que hay en el escenario, voy contando de mi pueblito, Banao, de cuando quise dedicarme a este mundo, cuando llegué a EEUU, que entré en el canal 41, cuando pasé a Univision, es como una escalerita, una cosa detrás de otra”, anticipó sobre el espectáculo en el que interpreta al personaje de Migdalia Rondón.

También se hará acompañar en el escenario del personaje de Yoyi, así como del dúo Beangel, sus hijas y su abuela, entre otros.

De Banao para el mundo

Sobre ese mensaje que quisiera transmitir a las jovencitas, afirmó que algún día también fue como esa niña soñadora a la que le habla desde la narrativa del show.

“Yo fui esa niña que un día estaba en ese lugar. Y quizás veía el éxito bastante lejos. Soy de un campito bien chiquitico que se llama Banao, donde no había muchas condiciones ni mucha fe para que una niña de ese pueblo llegara, digamos a La Habana, que es la capital. Entonces, quise dar ese mensaje de que no importa de dónde uno venga, no importa que no tengas los recursos, si eres disciplinada, constante, y aprovechas ese golpe de suerte. Aunque no creo que haya sido por suerte todo lo que me ha pasado, porque he tratado de trabajar duro durante todos estos años”, contó.

“Pero a veces tenemos esas personitas que son como ángeles, que aparecen en nuestras vidas y nos dan un regalo maravilloso para que sigamos creciendo. Y si no lo sabemos valorar y aprovechar, no se va a lograr en un futuro. Hay que no saber conformarse. Yo, además de trabajar muy duro, nunca me he conformado. Trabajo duro todos los días y digo ya lo tengo, pero se puede mejorar un poco más. Mis amigos dicen que soy muy perfeccionista. Y es que creo que es la única forma de que las cosas salgan un poquito mejor de lo que uno espera”, añadió.

Sin embargo, confesó que no imaginaba el éxito que ha alcanzado porque no cuenta con mucha autoconfianza.

“Nunca me he esperado nada, y eso aplica para todo. Voy a una audición y nunca pienso que me van a escoger. Yo confío muy poquito en mí. Lo que sí trato es de ir confiada y de decir: si es para mí, será, y si no, no”, reveló.

“Una de las anécdotas de cuando hice mi primer casting fue de una telenovela que hice en Cuba, Historias de fuego, que fue la única que hice porque vine para EEU. Todas las mujeres que estaban haciendo el casting eran súper famosas, habían hecho un montón de novelas. Yo estaba en el segundo año de la carrera y me dije: no me van a llamar, porque ahí están todas las muchachas con suficiente experiencia. Y no habían pasado ni dos horas cuando la directora me llamó y me dijo: eres tú. Eso me dejó la enseñanza de que tenía que confiar un poquito más en mi trabajo. Y me ha funcionado. También lo he aprendido con mi niña de 12 años, porque soy bastante desconfiada, no me lanzo así tan fácil. A veces me da miedo hacer las cosas y tener ese sentimiento de fracaso, de que algo salió mal porque soy perfeccionista. Y ella me sigue enseñando que hay que atreverse y lanzarse, porque solo tenemos una vida”, contó.

Un lenguaje universal

Para Sánchez, la comedia es un instrumento que aporta bienestar en medio de cualquier situación por muy adversa que sea.

“Yo creo que el humor es universal, es un regalo al alma. Creo que la comedia también puede curar, la risa cura. No hay nada mejor que te saquen una sonrisa cuando estás pasando un mal día. Yo lo comprobé cuando estábamos encerrados en la cuarentena. Hacía en-vivos con uno de los personajes, con Migdalia, y al día siguiente recibía mensajes hermosos, que me demostraron que la risa cura. Hubo personas que sufrieron varias pérdidas en esa época. Y yo las sacaba de esa depresión por un ratico”, recordó.

Sus días empiezan en horas muy tempranas y transcurren entre grabaciones y reuniones de producción, pero siempre terminan en familia en la comodidad de su hogar, desde donde realiza contenido para redes sociales.

“Me tengo que levantar a las 3:50 am, porque a las 5:00 am tengo que estar en el News Café, de Univision. Ahí termino a las 8, desayuno y me reúno con los productores. Después entro en Despierta América hasta las 11 y de ahí vengo para acá para estar con mi familia, con mi abuela. Trato de adelantar cosas de las redes y grabo contenido, porque eso no lo puedo abandonar bajo ningún concepto. Termino sobre las 2:30 o 3 pm y salgo a recoger a las niñas de la escuela, vienen para acá a hacer tareas, si no, llevo a una al vóleibol y a la otra para el baile. Termino a las 7 pm, como algo, estudio lo del día que viene y tengo que dormir temprano”, detalló sobre su rutina, que también incluye ejercitarse antes de salir.

“Me levanto y hago ejercicios, me lo propuse y lo implementé hace dos años porque yo no hacía nada, ni corría ni iba al gimnasio. Y un día me dije: he hecho todo lo que me he propuesto, excepto mantener un estilo de vida saludable. Y me estoy preparando para hacer el medio maratón en enero”, agregó.

Asimismo, describió el éxito como aquello que se alcanza en el plano personal, más allá de lo que se logre profesionalmente.

“Cuando todo se junta para bien, cuando tienes paz, cuando estás bien con tu familia, y cuando estás haciendo lo que te gusta, para mí, ese es el éxito. Me considero exitosa y no porque tenga que ver con carreras, sino porque siento que he creado una familia bonita. Además, ahora mismo hago el trabajo que me gusta. Y trato de cuando tengo alguna espina, sacármela, como este show que es un regalo que quiero hacerle a mi gente”.