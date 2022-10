Amaia Montero impacta en redes con fotografía y mensaje

La imagen fue publicada dos veces seguidas pero, al darse cuenta, Amaia Montero borró la repetida y mantuvo la inicial.

Colegas y admiradores reaccionaron con escritos solidarios hacia la cantante española de "Rosas", "Puedes contar conmigo" o "Cuéntame al oído".

La situación se hizo aún más preocupante cuando Amaia Montero compartió un nuevo mensaje entre los comentarios. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", expresó.

A principios de octubre, la intérprete anunció que estaba próxima a lanzar un nuevo disco. Quizá esta fotografía y palabras tengan que ver con esa edición.