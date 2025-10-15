miércoles 15  de  octubre 2025
Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh

También se dio a conocer que el guitarrista y fundador Pablo Benegas no formará parte de esta etapa, pues se tomará un tiempo para dedicarse a su familia y otros proyectos

La cantautora española Amaia Montero.

La cantautora española Amaia Montero.

Europa Press/Sweetnocturna
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- ¡Es oficial! Tras más de un año de especulaciones sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, este 15 de octubre la banda ha confirmado, mediante una publicación en Instagram, que la intérprete regresa a sus filas.

En la red social la agrupación compartió un video en el que se puede ver a los miembros junto a Montero. El audiovisual está acompañado con un extenso comunicado en el que no solo se ratifica la vuelta de la vocalista original, también señalan que tienen meses trabajando en nueva música.

"Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras", inicia la misiva.

"Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores. Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable", agrega.

Asimismo, se dio a conocer que el guitarrista y fundador Pablo Benegas no formará parte de esta etapa, pues se tomará un tiempo para dedicarse a su familia y otros proyectos.

"Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo, aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor. De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino".

El texto está firmado por Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia.

Se espera que la banda donostiarra anuncie próximamente una gira para la primavera de 2026.

Reacciones

Aunque en redes sociales seguidores han manifestado su emoción por ver el anhelado reencuentro, otros fanáticos reprochan la forma en la que se originó la situación.

La controversia data desde la salida de Leire Martínez en octubre de 2024, cuando mediante un comunicado se informó que tras 17 años, la cantante no continuaría junto a los músicos debido a diferencias que no habían logrado mediar. "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada ".

Los rumores sobre el posible regreso de Amaia - que se mantenían desde el 21 de julio de 2024 en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España, cuando la intérprete reapareció para cantar Rosas junto a Karol G- cobraron más fuerza.

El punto de inflexión llegó cuando la presentadora Cayetana Guillén Cuervo, gran amiga de Amaia, confirmó accidentalmente a la prensa, que el reencuentro era un hecho. "No se lo dije a nadie... Ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie y yo no lo dije a nadie. Me dijo: 'Por favor, por mi ahijado', que ya sabéis que es la madrina de mi hijo Leo. Y no se lo conté a nadie, a nadie".

Desde entonces, Leire Martínez ha repudiado también cómo la banda manejó la situación, y este miércoles tras el anuncio reaccionó compartiendo un video en redes sociales de los participantes del reality Operación Triunfo ensayando uno de los temas más conocidos de ella: Mi nombre.

Sus seguidores lo han tomado como una respuesta directa, puesto que la canción dice: "Nunca fui tuya /Búscate a alguien que me sustituya".

