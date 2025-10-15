Kim Kardashian revela que Kanye West lleva meses sin ver a sus hijos

En esta foto de archivo, Kim Kardashian y Kanye West asisten a la fiesta de los Oscar 2020 Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las artes escénicas en Beverly Hills el 9 de febrero de 2020. El febrero pasado, la estrella estadounidense de la telerrealidad le pidió oficialmente el divorcio al rapero y empresario, tras casi siete años de matrimonio. Kim y Kanye estuvieron casados desde mayo de 2014 y producto de su amor tuvieron cuatro hijos: North, Psalm, Saint y Chicago West.

MIAMI.- Kim Kardashian se sincera sobre el estatus del acuerdo de crianza compartida con su exmarido Kanye West . Durante una aparición en el podcast Call Her Daddy de Alex Cooper, la estrella de telerrealidad afirmó que han pasado un par de meses desde que ella y sus cuatro hijos tuvieron noticias de West.

"Siempre han sabido que él tiene una vida intensa de viajes, que siempre está de gira y todo eso, y que vive en diferentes países todo el tiempo y le encanta vivir en todas partes. Así que lo hemos manejado muy bien", respondió la empresaria de 44 años cuando le preguntaron cómo manejaba la decepción de los pequeños.

La expareja, cuyo divorcio se finalizó en noviembre de 2022, ocho años después de su boda en 2014, comparte cuatro hijos: North, de 12 años, Saint, de 9, Chicago, de 7, y Psalm, de 6.

Los comentarios surgieron después de que Kardashian contara que los niños viven con ella a tiempo completo.

"Trato de establecer una relación saludable entre ellos y su padre. Creo que él lo sabe. Siempre sigo insistiendo, pero también los protejo cuando es necesario. Y va por oleadas y fases, y es mucho trabajo", admitió la estrella de The Kardashians.

Agregó que guarda los mejores recuerdos con su padre, el fallecido Robert Kardashian Sr., y que agradece la amistad que existió entre él y su madre, Kris Jenner, posterior a su divorcio en 1991.

También negó la narrativa de que le había impedido a West ver a los niños en el pasado o los había secuestrado, como sugirieron una serie de tweets del rapero en el pasado. "Nunca los he alejado de él. Nunca lo he hecho".

Aseguró que ha enviado a sus hijos a países como Arabia Saudita, Italia y Japón por pedido del rapero.