Amara La Negra explica su ausencia en "Desiguales"

La cantante y actriz estadounidense Amara La Negra asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.

MIAMI.- La ausencia de Amara La Negra en el programa de Univisión Desiguales no ha pasado desapercibida. En los últimos días, la presentadora y artista no ha figurado en pantalla junto al resto de sus compañeras, lo que ha llamado la atención de sus seguidores.

Antes las inquietudes que en redes sociales han surgido, Amara se tomó un tiempo para explicar el porqué de su ausencia en la pantalla chica, manifestando que no se debe a nada malo sino a un logro profesional y personal.

"Estoy extremadamente contenta, orgullosa, feliz porque estoy nominada como comunicadora destacada en el extranjero. Yo ya me siento como una ganadora porque el saber que me tuvieran en mente, ya me hace feliz", dijo en Instagram. Se trata de los Premios Soberano, los cuales se celebran este 18 de marzo en República Dominicana.

Disfrutar el momento

En la misma publicación, Amara La Negra expuso que se siente tranquila y no deja que la ansiedad del momento la controle, todo lo contrario. Busca disfrutar de la experiencia y atesorarla en su corazón.

"Quiero disfrutar de este momento, quiero estar tranquila, disfrutarme cada entrevista, cada momento porque esto pasa rápido, y esto es un momento que queda para la historia en mi vida y para los Premios Soberano".

La también modelo comparte nominación con otras destacadas como Génesis Camila Suero, Gelena Solano, Clarissa Molina y Chiky Bombom.

Ante esto, asevera que sin importar quién se alce con el galardón, ella considera que todas son ganadoras.

"Gane la que gane, todas somos ganadoras porque, como quiera que sea, estamos representando a la República Dominicana internacionalmente".

Los premios se realizarán en el Teatro Nacional Eduardo Brito de República Dominicana y se transmitirán para Estados Unidos por Univisión y su plataforma streaming ViX.