jueves 21  de  mayo 2026
FAMOSOS

Ricardo Darín y otros actores argentinos piden regular uso de inteligencia artificial

La campaña busca hacer visibles los riesgos vinculados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales capaces de reproducir identidades y actuaciones

El actor argentino Ricardo Darín posa durante el estreno de la serie de Netflix El Eternauta, en Buenos Aires, el 29 de abril de 2025.

El actor argentino Ricardo Darín posa durante el estreno de la serie de Netflix "El Eternauta", en Buenos Aires, el 29 de abril de 2025.

AFP/Luis Robayo

BUENOS AIRES.- Ricardo Darín y otros actores de Argentina lanzaron este miércoles una campaña para reclamar que se regule el uso de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito audiovisual. La campaña fue ideada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Este movimiento busca hacer visibles los riesgos vinculados al uso de imágenes, voces y réplicas digitales capaces de reproducir identidades y actuaciones, una problemática que afecta de manera directa el trabajo y los derechos de intérpretes y trabajadores de la actividad.

Lee además
La actriz estadounidense Lily Collins posa durante una sesión fotográfica en el evento de lanzamiento de la segunda parte de la serie de televisión Emily in Paris Saison 4 en La Samaritaine en París, el 12 de septiembre de 2024. 
PLATAFORMAS

"Emily in Paris" llega a su fin con la sexta temporada
Andrea Carolina del Val, Miss Global Venezuela 2024.
POLÉMICA

Modelo venezolana acusa al estilista Giovanni Laguna de agresión

La acción incluye una serie de videos, el primero de los cuales, lanzado este miércoles, cuenta con la participación de Ricardo Darín, Gustavo Garzón, Marina Bellati y Diego Gentile.

"Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas de trabajo", expresan los actores en las piezas audiovisuales de esta campaña.

Campaña a largo plazo

Según informó en un comunicado la Asociación, en los próximos días se sumarán nuevas piezas protagonizadas por reconocidos actores y actrices del país suramericano.

La entidad sindical que representa a los actores explicó que "la campaña destaca la necesidad urgente de establecer regulaciones claras que protejan el trabajo artístico y garanticen transparencia frente al público".

La Asociación Argentina de Actores y Actrices señaló que trabaja junto a sindicatos y organizaciones del sector audiovisual y cultural para impulsar propuestas orientadas a defender los derechos laborales frente al avance de estas tecnologías.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Revelan que Isabel II presionó para nombrar al expríncipe Andrés enviado de Comercio

Maribel Guardia pierde la tutela de su nieto José Julián Figueroa

Actriz de serie de Harry Potter deja reparto para segunda temporada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El portaaviones de Estados Unidos, Nimitz, el Ala Aérea Embarcada, el USS Gridley y el USNS Patuxent (T-AO 201) constituyen la máxima expresión de alistamiento y presencia, de un alcance y letalidad inigualables, y de ventaja estratégica
¿Más presión?

EEUU anuncia el despliegue de su portaviones Nimitz en aguas del Caribe en medio de las presiones a Cuba

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
URGENTE

Marco Rubio dice que Cuba aceptó la oferta de $100 millones en ayuda de EEUU

El fiscal general encargado de EEUU, Todd Blanche, durante una intervención en la Torre de la Libertad, en la ciudad de Miami, Florida.
CUBA

EEUU acusa formalmente de asesinato a Raúl Castro por crimen de Hermanos al Rescate

Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Estados Unidos.
JUSTICIA

Alex Saab vinculado al blanqueo de Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra; también se alude a Delcy Rodríguez

El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.
Política

Trump afirma que "no hace falta" una escalada con Cuba: "Pronto habrá un anuncio" sobre el bloqueo petrolero

Te puede interesar

El secretario de Estado Marco Rubio durante una conferencia en la Casa Blanca.
URGENTE

Marco Rubio dice que Cuba aceptó la oferta de $100 millones en ayuda de EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen referencial. 
CICLONES

Temporada de huracanes 2026 sería menos activa en el Atlántico por influencia de El Niño

El anuncio de IBM está relacionado con el incremento de las inversiones de las grandes tecnológicas dentro de Estados Unidos.
tecnología

EEUU otorgará $2.000 millones para impulsar industria de chips avanzados

Carmen Nava permanece de pie en el cementerio donde yacen los restos de su hijo, el preso político Victor Quero Navas, en Caracas, el 7 de mayo de 2026. video
AMOR DE MADRE

Carmen Navas: la madre que murió esperando a su hijo

Lideres de escuelas públicas de Miami-Dade , administradores de  planteles y el personal de emergencia lleva a cabo un simulacro de preparación para huracanes en todo el distrito.
TEMPORADA CICLÓNICA

Distrito Escolar de Miami-Dade realiza simulacro de preparación ante temporada de huracanes