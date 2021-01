Amelia Vega le da la bienvenida a su cuarto bebé

"No existen palabras terrenales para expresar mi gratitud con Dios ante el hermoso regalo de la vida, que hoy por su gracia vivimos. Es simplemente indescriptible la habilidad de el corazón de una madre cuando se crece con la llegada de otra cría. Llevas tan poco aquí y desde que te vi, la verdad no me pudiera imaginar nuestras vidas sin ti", compartió la sobrina del cantautor Juan Luis Guerra.

Ante la llegada de Nova, personalidades del espectáculo enviaron sus mensajes a la familia Horford Vega.

"El señor la bendiga grandemente. Felicidades", escribió el cantante Manny Cruz.

"Grandes bendiciones", comentó la presentadora Clarissa Molina.

"Felicitaciones y muchas bendiciones", publicó la Miss Universo 2009, Stefanía Fernández.

"Felicidades. Que sigan moviendo bendiciones a sus vidas", indicó la presentadora Karla Martínez.

Asimismo, el padre de Nova expresó su sentir.

"Mi mujer maravilla", comentó Al en la publicación de su esposa.

Amelia Vega dio a conocer que sería madre, por cuarta vez, el pasado 23 de julio al publicar en Instagram la noticia.

"Gracias señor por esta hermosa bendición", expresó Vega.

Con la llegada de Nova, Amelia Vega, de 36 años de edad, y el basquetbolista Al Horford, de 34 años de edad, ahora son padres de tres niñas y un niño.