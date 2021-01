Amenazan a Laura Zapata tras cierre del asilo de su abuela

"Ya me están amenazando de este teléfono desconocido. Me habló diciéndome que si le pasaba algo a su mamá, que estaba en el asilo, me metía a la cárcel", escribió Laura Zapata en su cuenta de Twitter.

Embed Al parecer es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando !!! Qué tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable. @POLICIAEDOMEX este teléfono me está amenazando y tratando de intimidar @FiscaliaEdomex @Seguridadedomex pic.twitter.com/NYkPbRmCTn — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) January 27, 2021

"Al parecer, es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando. Que tal el valiente sin foto y sigue con su redacción inexplicable".

Luego de que Laura Zapata y su hermana Thalía hicieron pública la situación que vive su abuela, otras cinco personas se unieron a ellas para interponer una denuncia ante las autoridades contra el centro.

Las autoridades acudieron a la institución para corroborar los hechos y decidieron clausurarlo, de acuerdo a lo informado por la intérprete.

"Por fin finalizó la investigación realizada por diferentes instancias de (la Fiscalía del Estado de México) que duró todo el día y el resultado fue este", escribió Zapata Twitter, mostrando el anuncio de suspensión de actividades del lugar.

Laura Zapata se ha mantenido en el asilo al lado de su abuela desde que se enteró de la situación. Su abuela Mange, tiene 103 años.